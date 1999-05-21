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The Straight Story

Простая история, 1999

1999 / Франция / Великобритания / США
7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Элвин Стрейт, больной седовласый семидесятилетний старик, в плохой форме, но его отчужденному старшему брату Лайлу еще хуже. С больными бедрами, плохим зрением и отсутствием транспорта, Элвин отправляется в 500-километровое путешествие из Айовы в Висконсин, чтобы помириться с братом, который получил инсульт. Оседлав непригодный для путешествий газонный трактор, герой пересекает широкие поля Америки. Там Элвин встречает розовые рассветы и оранжевые закаты Среднего Запада, неприязнь и доброту незнакомцев. Но, прежде всего, брат есть брат, и Элвин намерен пройти путь до конца, чего бы ему это не стоило.

  • Фильм основан на реальной истории Элвина Стрейта, который жил в 1920–1996 годах, прожив еще три года после того, как отправился в описанное путешествие. Фильм был снят по тому самому маршруту, пройденному когда-то Стрейтом. 
  • Ричард Фарнсворт был неизлечимо болен раком костей во время съемок фильма, что вызвало паралич его ног. Он взял эту роль из восхищения Элвином Стрейтом и удивил коллег своим упорством во время съемок. Из-за боли, вызванной болезнью, Фарнсворт покончил жизнь самоубийством на следующий год после премьеры.
  • Режиссер Дэвид Линч сказал, что почувствовал такое сильное волнение от сценария, что решил любой ценой попытаться передать эту эмоцию на экран.

Элвин Стрейт узнает о том, что его старший брат, с которым он не разговаривал больше 10 лет, тяжело заболел. Бросив все, семидесятитрехлетний фермер садится на свой минитрактор, чтобы преодолеть 350 километров, отделяющих его от брата, невзирая на насмешки и вполне серьезные опасения окружающих...

7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1999
Премьера в мире 21 мая 1999
Возраст 18+
MPAA G
Бюджет $10 000 000
Режиссер
Дэвид Линч
Дэвид Линч
В ролях
Ричард Фарнсуорт
Джейн Гэллоуэй
Джозеф А. Карпентер
Доналд Вигерт
Трэйси Мэлоуни
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Простая история 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
udavf 19 декабря 2016, 22:45
Самый странный фильм Линча
SKY 20 декабря 2016, 00:06
Он наркот и его фильмы смотреть нельзя)
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