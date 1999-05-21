Простая история, 1999

Элвин Стрейт, больной седовласый семидесятилетний старик, в плохой форме, но его отчужденному старшему брату Лайлу еще хуже. С больными бедрами, плохим зрением и отсутствием транспорта, Элвин отправляется в 500-километровое путешествие из Айовы в Висконсин, чтобы помириться с братом, который получил инсульт. Оседлав непригодный для путешествий газонный трактор, герой пересекает широкие поля Америки. Там Элвин встречает розовые рассветы и оранжевые закаты Среднего Запада, неприязнь и доброту незнакомцев. Но, прежде всего, брат есть брат, и Элвин намерен пройти путь до конца, чего бы ему это не стоило.