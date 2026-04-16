Жених с Марса

, 2025
Россия / комедия, фэнтези / 12+
Марсианский принц прибывает на Землю в поисках девушки, которая подарит ему наследника
О фильме

Юный марсианский принц прилетает на Землю в поисках избранной невесты, чтобы спасти свою древнейшую цивилизацию. Его космический корабль терпит крушение при посадке на озере, где археолог Нина ведёт раскопки гробницы Александра Македонского. Марсианин отчаянно борется со всеми языковыми и планетарными барьерами, чтобы завоевать сердце девушки и вписаться в быт и традиции земной жизни. Ведь, чтобы возродить жизнь на Марсе, им необходимо пройти древний ритуал соединения энергий и совершить невозможное — подарить миру нового наследника.

 

В ролях

Иван Трушин
Анастасия Шевчук
Ольга Кабо
Виктор Раков
Мария Ильякова
Александр Резалин
Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 16 апреля 2026
Дата выхода
16 апреля 2026 Россия КиноФанат

Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 

Отзывы зрителей о фильме Жених с Марса

Киноафиша ИИ 20 апреля 2026, 00:09
По отзывам, фильм держит внимание балансом жанров: юмор, романтика, экшн и душевный финал. Сильные стороны: чёткий сюжет, игра Ивана Трушина и Насти Шевчук, режиссура Михаила Шевчука, наличие смысла. Слабые стороны: явных минусов отзывы не выделяют; восприятие зависит от вкуса к комедиям. Общая оценка зрителей — положительная; фильм подойдёт поклонникам отечественных комедий с юмором и романтикой.
Саммари составлено ИИ на основе 4 отзывов.

Vera Morcik 17 апреля 2026, 09:38
Это просто бомба! Давно мы с друзьями так прикольно не проводили время в кино. И что меня тут особенно радует, так это то, что «Жених с Марса» - это… Читать дальше…
berniecemerritt10824 16 апреля 2026, 09:39
Фильм оставил по себе только самые приятные эмоции, и мы рады, что пошли на него в кинотеатр. Все-таки наши комедии хоть и нечасто, но все-таки… Читать дальше…
Москино Сатурн
11:25 от 250 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
11:50 от 400 ₽
Фильмы похожие на Жених с Марса

ПиКей
ПиКей комедия, драма, фантастика
2014, Индия
8.0
Аватар
Аватар боевик, фантастика, триллер
2009, США
8.0
Мой любимый марсианин
Мой любимый марсианин комедия, семейный, фантастика
1999, США
5.0
Человек со звезды
Человек со звезды мелодрама, фантастика
1984, США
7.0
Человек, упавший на Землю
Человек, упавший на Землю фантастика, драма
1976, Великобритания
6.0

Москино Сатурн
Свиблово
2D
11:25 от 250 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
11:50 от 400 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
11:10 от 230 ₽
