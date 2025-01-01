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Ловушка для кролика
Ловушка для кролика
Rabbit Trap
Напомним о выходе в прокат
ужасы
детектив
триллер
Страна
США
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2025
Производство
SpectreVision, Align, Bankside Films
Другие названия
Rabbit Trap, A Armadilha do Coelho
Режиссер
Брайн Чейни
В ролях
Дев Патель
Рози Макьюэн
Джейд Крут
Nicholas Sampson
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.4
Оцените
10
голосов
6.5
IMDb
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