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Постер фильма Американский маньяк
4.0
Американский маньяк - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Американский маньяк
4.0

Американский маньяк

, 2026
The Huntsman
США / детектив, триллер / 18+
Детективный триллер о серийном маньяке, который совершает ритуальные убийства
Трейлеры
Пойду 8
Не пойду 2
Постер фильма Американский маньяк
4.0
Пойду 8
Не пойду 2
Американский маньяк - Дублированный трейлер
Американский маньяк  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

О фильме

В маленьком городке на юго-западе Америки происходит череда шокирующих убийств. Жертвами безжалостного маньяка по кличке «Охотник» становятся шесть молодых женщин. Главным подозреваемым оказывается уважаемый человек, который вскоре впадает в кому при загадочных обстоятельствах. Медбрат Макс (Шон Эшмор) вызывается читать ему вслух и помогать в реабилитации. Его искреннее желание помочь быстро превращается в одержимость — он пытается выяснить, действительно ли этот безобидный на первый взгляд человек — серийный убийца. Супруга подозреваемого (Элизабет Митчелл) отказывается верить в обвинения и пытается защитить мужа. Тем временем детектив (Джесси Шрам) ведет собственное расследование, и улики приводят к неожиданным открытиям. Кто же настоящий «Охотник»?

Фильм основан на одноименном романе Джудит Сандерс и представляет собой нуарный психологический триллер.

Фильм снят в лучших традициях психологических триллеров 90-х. Это медленный, вязкий детектив, где главную роль играет атмосфера, а не спецэффекты и массовые экшен-сцены. Создатели сознательно погружают зрителя в ощущение клаустрофобии и паранойи. Большинство сцен разворачиваются в замкнутых пространствах (палата, дом подозреваемого, полицейский участок), что заставляет зрителя вместе с главным героем испытывать недоверие к происходящему.

Серия ритуальных убийств парализовала штат. Почерк маньяка безупречен: вырезанное сердце и алый плод у тела жертвы. Подозреваемых много, но главный из них прикован к больничной койке глубокой комой. Однако жатва продолжается. Расследование запутывается, а каждый шаг разгадать логику безумца ведет к финалу, который невозможно вообразить.

В ролях

Шон Эшмор
Шон Эшмор
Max
Элизабет Митчелл
Элизабет Митчелл
Jolene
Джесси Шрэм
Джесси Шрэм
Darby
Гаррет Диллахант
Гаррет Диллахант
Lincoln
Брент Бэйли
Reynolds
Мэддисон Буллок
Ava
Джоби Джеймс
Detective
Джон В. Хит
Physician
Адам Хэмптон
Адам Хэмптон
Daniel
Bruce Davis
Capt.Burnham
Тодд Дженкинс
Sam
Мэри Басс
Мэри Басс
Режиссер Кайл Кавика Харрис
Сценарист Steven Jon Whritner, Judith Sanders, Кайл Кавика Харрис
Композитор Cory Perschbacher
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 10 февраля 2026
Премьера в мире 6 февраля 2026
Дата выхода
21 мая 2026 Россия Кинологистика 18+
28 мая 2026 Казахстан 18+
21 мая 2026 Узбекистан 18+
Сборы в мире $23 773
Производство Plymouth Rock Entertainment, SafeHouse Films
Другие названия
The Huntsman

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 11 голосов
3.8 IMDb
Обновлено 17 мая 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Американский маньяк - Дублированный трейлер
Американский маньяк Дублированный трейлер
Американский маньяк - Трейлер
Американский маньяк Трейлер
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