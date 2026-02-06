В маленьком городке на юго-западе Америки происходит череда шокирующих убийств. Жертвами безжалостного маньяка по кличке «Охотник» становятся шесть молодых женщин. Главным подозреваемым оказывается уважаемый человек, который вскоре впадает в кому при загадочных обстоятельствах. Медбрат Макс (Шон Эшмор) вызывается читать ему вслух и помогать в реабилитации. Его искреннее желание помочь быстро превращается в одержимость — он пытается выяснить, действительно ли этот безобидный на первый взгляд человек — серийный убийца. Супруга подозреваемого (Элизабет Митчелл) отказывается верить в обвинения и пытается защитить мужа. Тем временем детектив (Джесси Шрам) ведет собственное расследование, и улики приводят к неожиданным открытиям. Кто же настоящий «Охотник»?

Фильм основан на одноименном романе Джудит Сандерс и представляет собой нуарный психологический триллер.

Фильм снят в лучших традициях психологических триллеров 90-х. Это медленный, вязкий детектив, где главную роль играет атмосфера, а не спецэффекты и массовые экшен-сцены. Создатели сознательно погружают зрителя в ощущение клаустрофобии и паранойи. Большинство сцен разворачиваются в замкнутых пространствах (палата, дом подозреваемого, полицейский участок), что заставляет зрителя вместе с главным героем испытывать недоверие к происходящему.