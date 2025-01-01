Доктор Гаф

Критики рукоплещут: «Таких сериалов, как "Миротворец", больше нет» —2 сезон собрал редкие 100% свежести на Rotten Tomatoes

Эта роль могла изменить все: вот почему Нонна Гришаева отказалась от главной роли в «Моей прекрасной няни»

139 серий тянулись бесконечно? Не дошли до конца? Финал «Великолепного века» можно пересказать за 60 секунд

Тарантино назвал этот детектив «идеально выстроенным»: в драме об убийствах женщин оставили послание настоящему маньяку

Начинал с мытья туалетов, стал звездой — и едва не потерял все в одночасье: Керем Бюрсин мог не вернуться в турдизи из-за беды

За рубежом — шедевр с оценкой 8,7, в России — далеко не фаворит: детектив Линча, который разделил зрителей

Ужас в хрущевке: топ-5 российских хорроров, которые оценил бы даже сам Стивен Кинг

Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова

Для британцев «Джентльмены», что для русских «Елки»: раздражающих деталей в боевике Ричи оставил вагон и маленькую тележку

«Работа с бумажками затмит любой боевик»: ИИ назвал лучший российский детектив — выбирал между «Невским», «Шефом» и «Первым отделом»