Доктор из Персии Роб Коул, вместе со своим ребенком, приезжает в Англию после трагической гибели жены.Оказавшись среди тех, кому было отказано во входе в Лондон из-за городских предписаний, он создаёт лечебницу за воротами для нуждающихся, показывая своё исключительное мастерство врачевания.Это привлекает внимание короля, который незамедлительно призывает его для лечения своей дочери. Но в самом сердце власти его ждут испытания, где право спасать жизни приходится отстаивать не только знаниями но и мужеством.