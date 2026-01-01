Оповещения от Киноафиши
«Рай под ногами матерей 2: Письмо матери»
Постер фильма Лекарь 2: Наследие Авиценны
6.2 Рейтинг IMDb: 6.3
Лекарь 2: Наследие Авиценны

Лекарь 2: Наследие Авиценны

The Physician II 18+
О фильме

Доктор из Персии Роб Коул, вместе со своим ребенком, приезжает в Англию после трагической гибели жены.Оказавшись среди тех, кому было отказано во входе в Лондон из-за городских предписаний, он создаёт лечебницу за воротами для нуждающихся, показывая своё исключительное мастерство врачевания.Это привлекает внимание короля, который незамедлительно призывает его для лечения своей дочери. Но в самом сердце власти его ждут испытания, где право спасать жизни приходится отстаивать  не только знаниями но и мужеством.

Страна Германия
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 1 января 2026
26 февраля 2026 Россия Парадиз
26 февраля 2026 Казахстан 16+
1 января 2026 Чехия
Сборы в мире $5 270 080
Производство Zeitsprung Pictures, Beta Cinema, Constantin Film
Другие названия
The Physician II, Der Medicus II, Az orvosdoktor Londonban, Der Medicus 2, El médico II, Лекарь 2. Наследие Авиценны
Режиссер
Филипп Штольцль
В ролях
Эйдан Гиллен
Лиам Каннингэм
Том Пэйн
Эмма Ригби
Все части фильма "Лекарь: Ученик Авиценны"

Рейтинг фильма

6.2
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Отзывы о фильме

