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Постер фильма Жемчуг
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Жемчуг - Трейлер
Киноафиша Фильмы Жемчуг
7.4

Жемчуг

, 2025
Zhemchug
Россия / драма, комедия, семейный / 12+
Пребывающая в кризисе пара удочеряет девочку и отправляется с ней в Индию
Трейлеры
Пойду 11
Не пойду 3
Постер фильма Жемчуг
7.4
Пойду 11
Не пойду 3
Жемчуг - Трейлер
Жемчуг  Трейлер

Причины посмотреть

О фильме

Московская семейная пара — Роман (Евгений Цыганов), сотрудник крупной металлургической компании, и его жена Елена (Светлана Ходченкова) — переживают серьезный кризис в отношениях. В попытке спасти брак и заодно улучшить положение на работе Роман по совету начальства решается на ответственный шаг: они с женой отправляются в Ханты-Мансийск, чтобы взять на попечение ребенка из местного детского дома  Их выбор падает на 11-летнюю Марту (Дарья Полунеева) — девочку с непростым характером, которая совсем не горит желанием покидать родные места из-за оставшейся там бабушки. Тем не менее женщина уговаривает внучку уехать ради лучшего будущего. Чтобы помочь девочке справиться с переживаниями и наладить отношения друг с другом, Роман и Елена решают организовать путешествие в Индию — туда, где всегда мечтала побывать их приемная дочь. 

Для Ирины Пеговой, исполнившей роль подруги главной героини, и Евгения Цыганова работа в «Жемчуге» стала своеобразным творческим воссоединением. Оба актера начинали свой путь в Мастерской Петра Фоменко и вместе снимались в культовой мелодраме «Прогулка» 2003 года. 

Ещё до широкого проката «Жемчуг» успел заявить о себе на 33-м фестивале российского кино «Окно в Европу» в 2025 году, где картина получила сразу две награды. Кроме того, фильм занял первое место в программе «Выборгский счет» и был показан на Индийском международном кинофестивале (IFFI). 

«Жемчуг» позиционируется как первый совместный российско-индийский кинопроект, созданный при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Съёмки проходили в двух странах — от заснеженных пейзажей Ханты-Мансийска до ярких, красочных локаций Дели. 

Режиссер Тина Баркалая («Сказки Гофмана») использовала в фильме прием «сказочного реализма»: история строится вокруг внутреннего мира ребенка, который создает в своем воображении целую вселенную, чтобы справиться с жизненными трудностями. 

Крупная металлургическая компания, в которой работает москвич Роман Мухин, опекает детский дом в Ханты-Мансийске. Руководство ненавязчиво рекомендует Роману, в целях карьерного роста, взять на попечение ребёнка из этого приюта. Елена, жена Романа, не против — она надеется, что ещё один ребёнок укрепит их брак, ведь у пары давно кризис в отношениях.

Супруги летят в Ханты-Мансийск и из всех детей выбирают 11-летнюю Марту, девочку с непростым характером — она прямая, колкая, себе на уме. А ещё Марта, в отличие от других ребят, не хочет уезжать из Ханты-Мансийска — потому что тут живет её бабушка Сталина Григорьевна. Пожилая женщина, понимая, что не сможет обеспечить ребёнка, уговаривает внучку согласиться и переехать. Так Марта оказывается в Москве. Однако с переездом девочки отношения между супругами только ухудшаются, а конфликты в семье обостряются. В надежде всё исправить супруги решают организовать путешествие в Индию — в страну, в которой мечтала побывать Марта.

В ролях

Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Elena
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Roman Mukhin
Сергей Гилев
Сергей Гилев
Morkovskiy
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Эра Зиганшина
Эра Зиганшина
Дарья Полунеева
Дарья Полунеева
Marta
Федор Кудряшов
Федор Кудряшов
Oleg
Лариса Фанаскова
Лариса Фанаскова
Юлия Волкова
Юлия Волкова
Марина Маныч
Марина Маныч
Геннадий Авраменко
Геннадий Авраменко
Hairdresser
Александр Азыранкулов
Александр Азыранкулов
Firdavs
Режиссер Тина Баркалая
Сценарист Юлия Лукшина, Светлана Штеба
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 12 марта 2026
Дата выхода
12 марта 2026 Россия КАРО Премьер
Сборы в мире $122 277
Производство Pan-Atlantic Studio
Другие названия
Zhemchug, Жемчуг

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 20 марта 2026

Трейлеры фильма

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Жемчуг - Трейлер
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