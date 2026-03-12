Московская семейная пара — Роман (Евгений Цыганов), сотрудник крупной металлургической компании, и его жена Елена (Светлана Ходченкова) — переживают серьезный кризис в отношениях. В попытке спасти брак и заодно улучшить положение на работе Роман по совету начальства решается на ответственный шаг: они с женой отправляются в Ханты-Мансийск, чтобы взять на попечение ребенка из местного детского дома Их выбор падает на 11-летнюю Марту (Дарья Полунеева) — девочку с непростым характером, которая совсем не горит желанием покидать родные места из-за оставшейся там бабушки. Тем не менее женщина уговаривает внучку уехать ради лучшего будущего. Чтобы помочь девочке справиться с переживаниями и наладить отношения друг с другом, Роман и Елена решают организовать путешествие в Индию — туда, где всегда мечтала побывать их приемная дочь.
Для Ирины Пеговой, исполнившей роль подруги главной героини, и Евгения Цыганова работа в «Жемчуге» стала своеобразным творческим воссоединением. Оба актера начинали свой путь в Мастерской Петра Фоменко и вместе снимались в культовой мелодраме «Прогулка» 2003 года.
Ещё до широкого проката «Жемчуг» успел заявить о себе на 33-м фестивале российского кино «Окно в Европу» в 2025 году, где картина получила сразу две награды. Кроме того, фильм занял первое место в программе «Выборгский счет» и был показан на Индийском международном кинофестивале (IFFI).
«Жемчуг» позиционируется как первый совместный российско-индийский кинопроект, созданный при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Съёмки проходили в двух странах — от заснеженных пейзажей Ханты-Мансийска до ярких, красочных локаций Дели.
Режиссер Тина Баркалая («Сказки Гофмана») использовала в фильме прием «сказочного реализма»: история строится вокруг внутреннего мира ребенка, который создает в своем воображении целую вселенную, чтобы справиться с жизненными трудностями.
Крупная металлургическая компания, в которой работает москвич Роман Мухин, опекает детский дом в Ханты-Мансийске. Руководство ненавязчиво рекомендует Роману, в целях карьерного роста, взять на попечение ребёнка из этого приюта. Елена, жена Романа, не против — она надеется, что ещё один ребёнок укрепит их брак, ведь у пары давно кризис в отношениях.
Супруги летят в Ханты-Мансийск и из всех детей выбирают 11-летнюю Марту, девочку с непростым характером — она прямая, колкая, себе на уме. А ещё Марта, в отличие от других ребят, не хочет уезжать из Ханты-Мансийска — потому что тут живет её бабушка Сталина Григорьевна. Пожилая женщина, понимая, что не сможет обеспечить ребёнка, уговаривает внучку согласиться и переехать. Так Марта оказывается в Москве. Однако с переездом девочки отношения между супругами только ухудшаются, а конфликты в семье обостряются. В надежде всё исправить супруги решают организовать путешествие в Индию — в страну, в которой мечтала побывать Марта.
|12 марта 2026
|Россия
|КАРО Премьер