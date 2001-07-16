Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ограбление по-английски
6.2
Киноафиша Фильмы Ограбление по-английски
6.2

Ограбление по-английски

, 2001
High Heels and Low Lifes
Великобритания, США / боевик, комедия, драма / 18+
Постер фильма Ограбление по-английски
6.2

О фильме

Когда собираешься украсть десять миллионов долларов, любая непредвиденная случайность может стоить слишком дорого. А тем более две непредвиденные случайности — в лице актрисы Фрэнсис и ее взбалмошной подружки, медсестры Шеннон. Случайно узнав о видах группы лондонских бандитов на чужие $10 000 000, они безрассудно собрались шантажировать этих опасных парней с целью отхватить свой «кусочек пирога». Большая ошибка для дамочек, знакомых с такими делами только по фильмам. Но еще большая ошибка для самих жуликов, которые неосмотрительно решили, что могут легко избавиться от настырных дилетанток!

В ролях

Минни Драйвер
Минни Драйвер
Shannon
Мэри МакКормак
Мэри МакКормак
Фрэнсис
Кевин МакНэлли
Кевин МакНэлли
Mason
Марк Уильямс
Марк Уильямс
Tremaine
Дэнни Дайер
Дэнни
Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон
Kerrigan
Лен Коллин
Barry
Хью Бонневилль
Хью Бонневилль
Danny Dyer
Дэнни
Даррен Бойд
Даррен Бойд
Ray
Саймон Скардифилд
Tony
Jane Partridge
Receptionist
Режиссер Мэл Смит
Сценарист Ким Фуллер, Джорджия Притчетт
Композитор Чарли Моул, Stuart Roslyn
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2001
Премьера онлайн 20 июля 2001
Премьера в мире 16 июля 2001
Дата выхода
16 июля 2001 Россия 16+
30 мая 2002 Германия
16 июля 2001 Казахстан
16 июля 2001 США
16 июля 2001 Украина
20 ноября 2001 Франция
31 мая 2002 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $2 340 411
Производство Fragile Films, High Heels Productions Limited, Touchstone Pictures
Другие названия
High Heels and Low Lifes, Verbrechen verführt, Arriba y abajo, Blackmail, Kiristäjät piikkikoroissa, Ladronas de lujo, Listeia me goiteia, Magas sarok, alvilág, Mulheres e Chantagens, Perigo de Saltos Altos, Rouge à lèvres (& arme à feu), Rouge à lèvres et arme à feu, Toc înalt si minte brici, Аферата *Дълги бедра*, Ограбление по-английски

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 12 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Shannon Постой. Мне тут в голову мысль пришла.
Frances Какая?
Shannon Ты же женщина.
Frances ...Да.
Shannon Такие парни не привыкли слушать женщин. Они только что провернули ограбление на миллионы, а тут какая-то женщина звонит и просит триста тысяч? Вряд ли они тебя воспримут всерьёз.
Frances Это XXI век. Женщины работают везде. Мы тоже можем заниматься вымогательством.
Shannon Ты хочешь повысить их сознательность или забрать бабки?
Frances Лучше и то, и другое.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Ограбление по-английски

Лепестки надежды
Лепестки надежды комедия, мелодрама
2003, США / Великобритания
5.0
Большие неприятности
Большие неприятности криминал, комедия, триллер
2002, США
6.0
Лучшие планы
Лучшие планы драма, криминал, триллер
1999, США
5.0
Круг друзей
Круг друзей мелодрама, драма
1995, США / Великобритания / Ирландия
6.0
Папашина армия
Папашина армия комедия
2016, Великобритания
5.0
Английский цирюльник
Английский цирюльник мелодрама, драма, комедия
2000, США / Германия / Великобритания
6.0
Дом вице-короля
Дом вице-короля драма
2016, Великобритания / Индия
6.0
Аббатство Даунтон 2
Аббатство Даунтон 2 драма
2022, США / Великобритания
8.0
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована драма
2018, США
6.0
Дыши ради нас
Дыши ради нас драма
2017, Великобритания
7.0
Свадьба Уайлд
Свадьба Уайлд комедия
2017, США
5.0
Муж двух жен
Муж двух жен комедия
2012, Великобритания
3.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Что ответить на вопрос «Как настроение?», чтоб не испортить себе жизнь: выведал восточную мудрость у японцев – теперь горя не знаю
Не нашел кота на этом фото даже за 5 минут: вы точно гений, если справитесь быстрей, чем за 30 секунд (тест на внимательность)
Котлеты больше не готовлю — узнала у шеф-повара, какую вкуснятину можно соорудить из фарша всего за 30 минут
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше