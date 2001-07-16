Shannon Постой. Мне тут в голову мысль пришла.

Frances Какая?

Shannon Ты же женщина.

Frances ...Да.

Shannon Такие парни не привыкли слушать женщин. Они только что провернули ограбление на миллионы, а тут какая-то женщина звонит и просит триста тысяч? Вряд ли они тебя воспримут всерьёз.

Frances Это XXI век. Женщины работают везде. Мы тоже можем заниматься вымогательством.

Shannon Ты хочешь повысить их сознательность или забрать бабки?