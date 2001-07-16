Когда собираешься украсть десять миллионов долларов, любая непредвиденная случайность может стоить слишком дорого. А тем более две непредвиденные случайности — в лице актрисы Фрэнсис и ее взбалмошной подружки, медсестры Шеннон. Случайно узнав о видах группы лондонских бандитов на чужие $10 000 000, они безрассудно собрались шантажировать этих опасных парней с целью отхватить свой «кусочек пирога». Большая ошибка для дамочек, знакомых с такими делами только по фильмам. Но еще большая ошибка для самих жуликов, которые неосмотрительно решили, что могут легко избавиться от настырных дилетанток!
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