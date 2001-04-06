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И пришел паук И пришел паук
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Along Came a Spider

И пришел паук, 2001

2001 / США / Германия / Канада
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Примерный учитель из школы для детей политиков похищает дочь сенатора через два года работы. Выясняется, что на самом деле это был преступник в маске учителя. Он обращается к психологу-криминалисту Алексу Кроссу, чтобы поиграть с ним в кошки-мышки. Кросс считает, что похититель обращается к нему, чтобы прославиться.  Это подтверждается имитацией похищения в Линденберге и книгами по этому делу, найденными в убежище преступника. Однако это оказывается обман с использованием ничего не подозревающего сообщника, а настоящий маньяк и кукловод оказывается куда более опасным и безжалостным, чем Кросс мог себе представить…

  • Хотя этот фильм является сиквелом картины «Целуя девушек», но действие книги, на которой он основан, происходит раньше предыдущего фильма.
  • Концовку фильма пересняли из-за плохого приема у тестовой аудитории.
  • В оригинальной книге секретная служба защищает мальчика, и Алекс Кросс вынужден заниматься этим делом по долгу службы, а не втянут в него преступником. Кроме того, у героя нет партнерши, в отличие от того, что показывают начале фильма.
  • Режиссер фильма «Целуя девушек» Гэри Фледер отказался от постановки и этого фильма, отдав предпочтение проекту под названием «Пришелец».

Дочь известного сенатора похищена из закрытой, привилегированной школы. Похититель не выдвигает никаких требований и безжалостно расправляется со всеми, кто пытается встать у него на пути. Единственный человек, которому маньяк позвонил сразу после похищения, был Алекс Кросс. Опытный сыщик понимает, что убийца решил предпочесть выкупу страшную и непредсказуемую игру, на кону которой — жизнь маленькой девочки. У Кросса и сотрудницы службы безопасности Джизи Флэниген остается очень мало времени, чтобы спасти ребенка…

7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в России 2 августа 2001
Премьера онлайн 16 сентября 2021
Премьера в мире 6 апреля 2001
Возраст 18+
Режиссер
Ли Тамахори
В ролях
Морган Фриман
Морган Фриман
Моника Поттер
Майкл Уинкотт
Майкл Уинкотт
Дилан Бейкер
Дилан Бейкер
Мика Бурем
Мика Бурем
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма И пришел паук 3 постера
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И пришел паук
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28 октября 2022 14:30
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