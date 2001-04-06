И пришел паук, 2001

Примерный учитель из школы для детей политиков похищает дочь сенатора через два года работы. Выясняется, что на самом деле это был преступник в маске учителя. Он обращается к психологу-криминалисту Алексу Кроссу, чтобы поиграть с ним в кошки-мышки. Кросс считает, что похититель обращается к нему, чтобы прославиться. Это подтверждается имитацией похищения в Линденберге и книгами по этому делу, найденными в убежище преступника. Однако это оказывается обман с использованием ничего не подозревающего сообщника, а настоящий маньяк и кукловод оказывается куда более опасным и безжалостным, чем Кросс мог себе представить…