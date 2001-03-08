Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Литвяк» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Оргазм Эми
5.3
Киноафиша Фильмы Оргазм Эми
Оргазм Эми

, 2001
Amy`s Orgasm
США / комедия, мелодрама / 18+
О фильме

Эми Мэнделл не было еще и 30-ти, когда она, выпустив в свет книгу «Почему любовь не срабатывает» (нечто вроде пособия для женщин на тему «как быть полноценной личностью без участия мужчины«), стала невероятно популярной. Однако, проповедуя идею ненужности мужчин для самореализации женщин, Эми знакомится с ведущим радио-токшоу Мэттью Старром, у которого была репутация исключительного бабника, и убеждения молодой писательницы сильно пошатнулись…

В ролях

Джули Дэвис
Ник Чинланд
Кэролайн Аарон
Джефф Цезарио
Мэри Эллен Трейнор
Митчелл Уитфилд
Режиссер Джули Дэвис
Сценарист Джули Дэвис
Композитор Мириам Катлер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 8 марта 2001
Дата выхода
8 марта 2001 Россия 18+
8 марта 2001 Казахстан
8 марта 2001 США
8 марта 2001 Украина
MPAA R
Бюджет $500 000
Сборы в мире $119 664
Производство Catchlight Films, Serious Dan, Withoutabox
Другие названия
Amy's Orgasm, Amy's O, Amy's O - Finalmente l'amore, Amyn orgazam, Amyn salattu maailma, Amys Orgasmus, L'amour selon Amy, L'orgasme de Amy, Why Love Doesn't Work, Why Love? Why Not!, Ο οργασμός της Έιμι, Ејмин оргазам, Оргазм Эми

Рейтинг фильма

5.3 IMDb
Цитаты

Amy Mandell Главное отличие мужчины от женщины в том, что мужчина получает самооценку, когда женщина говорит «да», а женщина — когда говорит «нет».

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше