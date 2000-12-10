Для двух придурковатых приятелей ночь прошла просто великолепно. Одна проблема — они ничего не могут вспомнить, в том числе и место, где они оставили машину. Единственное, что они точно знают — в холодильнике лежит годовой запас пудинга, а их подружки дуются из-за того, что они забыли о годовщине. Для того чтобы наладить отношения с ними, друзьям надо найти подарки, подготовленные как раз для этого случая. Но это не легко — они находятся в машине. Друзья решают вернуться и выяснить, что они делали вчера? — возможно, это их выведет к пропавшей машине. И это путешествие круто изменит их жизнь.
|18 сентября 2001
|Россия
|12+
|29 марта 2001
|Австралия
|30 марта 2001
|Австрия
|14 августа 2001
|Аргентина
|4 апреля 2001
|Бельгия
|12 апреля 2001
|Болгария
|9 марта 2001
|Бразилия
|9 февраля 2001
|Великобритания
|5 апреля 2001
|Венгрия
|22 марта 2001
|Германия
|18 мая 2001
|Греция
|20 апреля 2001
|Дания
|21 марта 2001
|Египет
|29 марта 2001
|Израиль
|15 января 2001
|Индонезия
|9 февраля 2001
|Ирландия
|9 февраля 2001
|Исландия
|9 марта 2001
|Испания
|8 июня 2001
|Италия
|18 сентября 2001
|Казахстан
|22 марта 2001
|Малайзия
|9 февраля 2001
|Мексика
|31 мая 2001
|Нидерланды
|29 июня 2001
|Никарагуа
|8 марта 2001
|Новая Зеландия
|30 марта 2001
|Норвегия
|29 марта 2001
|Перу
|6 апреля 2001
|Польша
|13 апреля 2001
|Португалия
|15 декабря 2000
|США
|8 марта 2001
|Сингапур
|12 июня 2001
|Таиланд
|28 апреля 2001
|Тайвань
|30 марта 2001
|Турция
|18 сентября 2001
|Украина
|9 марта 2001
|Финляндия
|18 апреля 2001
|Франция
|22 февраля 2001
|Чехия
|22 марта 2001
|Швейцария
|27 апреля 2001
|Швеция
|6 апреля 2001
|Эстония
|6 апреля 2001
|ЮАР