5.5
5.5

Где моя тачка, чувак?

, 2000
Dude, Where's My Car?
США / фантастика, криминал, боевик, комедия / 18+
О фильме

Для двух придурковатых приятелей ночь прошла просто великолепно. Одна проблема — они ничего не могут вспомнить, в том числе и место, где они оставили машину. Единственное, что они точно знают — в холодильнике лежит годовой запас пудинга, а их подружки дуются из-за того, что они забыли о годовщине. Для того чтобы наладить отношения с ними, друзьям надо найти подарки, подготовленные как раз для этого случая. Но это не легко — они находятся в машине. Друзья решают вернуться и выяснить, что они делали вчера? — возможно, это их выведет к пропавшей машине. И это путешествие круто изменит их жизнь.

В ролях

Эштон Кутчер
Шонн Уильям Скотт
Дженнифер Гарнер
Марла Соколофф
Кристи Суонсон
Чарли О`Коннелл
Режиссер Дэнни Лейнер
Сценарист Филип Старк
Композитор Дэвид Китай
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 10 декабря 2000
Дата выхода
18 сентября 2001 Россия 12+
29 марта 2001 Австралия
30 марта 2001 Австрия
14 августа 2001 Аргентина
4 апреля 2001 Бельгия
12 апреля 2001 Болгария
9 марта 2001 Бразилия
9 февраля 2001 Великобритания
5 апреля 2001 Венгрия
22 марта 2001 Германия
18 мая 2001 Греция
20 апреля 2001 Дания
21 марта 2001 Египет
29 марта 2001 Израиль
15 января 2001 Индонезия
9 февраля 2001 Ирландия
9 февраля 2001 Исландия
9 марта 2001 Испания
8 июня 2001 Италия
18 сентября 2001 Казахстан
22 марта 2001 Малайзия
9 февраля 2001 Мексика
31 мая 2001 Нидерланды
29 июня 2001 Никарагуа
8 марта 2001 Новая Зеландия
30 марта 2001 Норвегия
29 марта 2001 Перу
6 апреля 2001 Польша
13 апреля 2001 Португалия
15 декабря 2000 США
8 марта 2001 Сингапур
12 июня 2001 Таиланд
28 апреля 2001 Тайвань
30 марта 2001 Турция
18 сентября 2001 Украина
9 марта 2001 Финляндия
18 апреля 2001 Франция
22 февраля 2001 Чехия
22 марта 2001 Швейцария
27 апреля 2001 Швеция
6 апреля 2001 Эстония
6 апреля 2001 ЮАР
MPAA PG-13
Бюджет $13 000 000
Сборы в мире $73 180 723
Производство 20th Century Fox, Alcon Entertainment
Другие названия
Dude, Where's My Car?, Hey, ¿dónde está mi auto?, Hey, dónde está mi auto?, Где моя тачка, чувак?, Anh Bạn, Xe Tôi Đâu?, Bai, care mi-ai sutit masina?, Cara, Cadê Meu Carro?, Çılgınlar ve sevgililer, Colega, ¿dónde está mi coche?, Čovječe, gdje mi je auto?, Deux épais en cavale, Dostum, mənim maşınım haradadır?, Dude ¿dónde está mi auto?, Eh mec! Elle est où ma caisse?, Ey Mann, wo is' mein Auto?, Fatti, strafatti e strafighe, Hé, haver, hol a kocsim?, Hele vole, kde mám káru?, Kutt, kus mu auto on?, Megale, ti kaname hthes vrady?, Mening mashinam qayerda, do'stim??, Onde Tá o Carro, Meu?, Stari, kje je moj avto?, Stary, gdzie moja bryka?, Žąsine, kur mano automobilis?, Μεγάλε, τι κάναμε χθες βράδυ;, Батице, где су ми кола?, Де моя тачка, чувак?, Менің көлігім қайда, досым?, Пич, къде ми е колата?, ゾルタン★星人, 豬頭，我的車咧？

Рейтинг фильма

5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

[У Джесси и Честера на спинах татуировки с надписями "чувак" и "крутяк".]
Jesse Чувак! У тебя татуировка!
Chester И у тебя тоже, чувак! Чувак, что у меня на тату написано?
Jesse «Крутяк!» А у меня что?
Chester «Чувак!» Что у меня написано?
Jesse «Крутяк!» А у меня что?
Chester «Чувак!» Что у меня написано?
Jesse «Крутяк!» А у меня что?
Chester «Чувак!» Что у меня написано?
Jesse «Крутяк!» А у меня что?
Chester «Чувак!» Что у меня написано?
Jesse «Крутяк!» А у меня что?
Chester «Чувак!» Но что у меня написано?
Jesse «Крутяк!» А у меня что?
Jesse «К-ру-т-я-к!» А у меня что?
[позже]
Chester [зло] «Чувак!» Что у меня написано?
Jesse [кричит] «Крутяк!»

Отзывы о фильме

