Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Большой папа
6.5
Киноафиша Фильмы Большой папа
6.5

Большой папа

, 1999
Big Daddy
США / драма, комедия / 18+
Постер фильма Большой папа
6.5

Причины посмотреть

Факты

О фильме

32-летний Санни Коуфакс идет по жизни, смеясь и развлекаясь. Его ровесники обзавелись семьями или построили солидную карьеру, в то время как сам герой не может похвастаться ничем подобным. Однажды Санни узнает, что у него есть сын, который нуждается в опеке. Мужчина охотно берет заботы о ребенке на себя, совершенно не представляя, какая ответственность ложится на его плечи. Но что, если внезапно свалившееся на голову отцовство наконец заставит повзрослеть самого Санни?

  • В сцене в баре роль официантка исполнила жена Адама Сэндлера – Джеки Сэндлер. Это положило начало новой традиции – с тех пор Джека снимается во всех фильмах с участием мужа. 
  • На роль Ленни Коуфакса рассматривались кандидатуры Билла Мюррея, Джека Николсона, Кристофера Ллойда.
  • Музыку к фильму написал Тедди Кастелуччи. В честь композитора назвали одного из героев фильма – адвоката, который работает с мистером Бруксом.
  • На главную роль проходили пробы такие известные комики, как Бен Стиллер и Джим Керри.
  • Режиссер фильма Деннис Дуган дважды появляется в кадре в эпизодических ролях – парня, который не готов к празднованию Хеллоуина, и одного из статистов в серии «Коломбо».
  • Первоначально фильм должен был называться Guy Gets Kid (дословно – «У парня появляется ребенок»).

Если бы дети могли выбирать себе родителей, все малыши попросили бы, чтобы тридцатилетний Санни был их папой. Ведь он разрешает делать абсолютно все: есть кетчупа вдоволь, плеваться, где хочешь, ходить по улице в ластах, не спать, не мыть руки и не убирать постель.

Когда человек, который сам так и не сумел повзрослеть, вдобавок усыновляет маленького мальчика, рождается самая забавная семья, маленький цирк, где на арене выступает большой папа.

В ролях

Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Sonny Koufax
Джои Лорен Эдамс
Джои Лорен Эдамс
Layla Maloney
Джон Стюарт
Джон Стюарт
Коул Спроус
Коул Спроус
Julian 'Frankenstein' McGrath
Дилан Спроус
Дилан Спроус
Julian 'Frankenstein' McGrath
Лесли Манн
Лесли Манн
Corinne Maloney
Роб Шнайдер
Роб Шнайдер
Delivery
Йон Стюарт
Kevin Gerrity
Джош Мостел
Arthur Brooks
Аллен Коверт
Phil D'Amato
Кристи Суонсон
Vanessa
Режиссер Деннис Дуган
Сценарист Steve Franks, Тим Херлихи, Адам Сэндлер
Композитор Тедди Кастелуччи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 17 июня 2000
Премьера в мире 25 июня 1999
Дата выхода
29 апреля 2001 Россия 12+
16 сентября 1999 Австралия
23 сентября 1999 Аргентина +13
15 сентября 1999 Бельгия AL
8 октября 1999 Бразилия L
1 октября 1999 Великобритания
30 сентября 1999 Венгрия
4 ноября 1999 Германия
14 октября 1999 Гонконг IIA
12 ноября 1999 Греция
8 октября 1999 Дания
23 сентября 1999 Израиль All
11 сентября 1999 Индия U
1 октября 1999 Ирландия 12
27 августа 1999 Исландия
15 октября 1999 Испания A
26 ноября 1999 Италия T
29 апреля 2001 Казахстан
25 июня 1999 Канада
22 января 2000 Кувейт
12 августа 1999 Малайзия U
13 октября 1999 Мальта
2 ноября 1999 Мексика AA
14 октября 1999 Нидерланды
9 сентября 1999 Новая Зеландия PG
8 октября 1999 Норвегия A
26 ноября 1999 Польша
5 ноября 1999 Португалия M/6
25 июня 1999 Румыния 12
25 июня 1999 США
10 сентября 1999 Сальвадор
5 августа 1999 Сингапур NC16
14 августа 1999 Тайвань 0+
15 октября 1999 Турция
29 апреля 2001 Украина
10 сентября 1999 Уругвай
18 ноября 1999 Финляндия
22 сентября 1999 Франция
30 сентября 1999 Чехия U
19 ноября 1999 Швеция Btl
1 октября 1999 Эстония
10 сентября 1999 ЮАР PG
18 сентября 1999 Южная Корея 12
17 июня 2000 Япония R15+
MPAA PG-13
Бюджет $34 200 000
Сборы в мире $234 801 895
Производство Columbia Pictures, Jack Giarraputo Productions, Out of the Blue... Entertainment
Другие названия
Big Daddy, Un papá genial, Apafej, Big Daddy - Un papà speciale, Big Daddy - Un papà troppo forte, Drôle de père, Guy Gets Kid, Kata lathos babas, Kietas tėtušis, Lahe papa, Người Cha Vĩ Đại, O Paizão, Ocka po sili, Süper baba, Supertata, Tata od formata, Tētuks, Um Pai à Maneira, Un pare genial, Un tatic grozav, Velký táta, Veľký tato, Κατά λάθος μπαμπάς, Баща-мечта, Большой папа, Великий тато, Мали диктатор, बिग डैडी, ビッグ・ダディ, 冒牌老爸, بابای خوب, คุณพ่อกำมะลอ, 老爸向前冲, آقابالاسر, محبت پدری

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 28 мая 2021

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Большой папа

Яна + Янко
Яна + Янко семейный, комедия
2017, Россия
6.0
Одноклассники
Одноклассники комедия
2010, США
6.0
Не шутите с Зоханом
Не шутите с Зоханом комедия
2008, США
6.0
Чак и Ларри: пожарная свадьба
Чак и Ларри: пожарная свадьба комедия
2007, США
6.0
Папа - досвидос
Папа - досвидос комедия
2012, США
6.0
Одноклассники 2
Одноклассники 2 комедия
2013, США
6.0
Приколисты
Приколисты комедия, драма
2009, США
5.0
Притворись моей женой
Притворись моей женой мелодрама, комедия
2011, США
7.0
Билли Мэдисон
Билли Мэдисон комедия
1995, США
6.0
Восемь безумных ночей
Восемь безумных ночей приключения, драма, комедия, анимация
2002, США
5.0
Управление гневом
Управление гневом драма, комедия
2003, США
6.0
Счастливчик Гилмор
Счастливчик Гилмор спорт, комедия
1996, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Пару капель – и мои руки как после дорогого спа, хотя целый день вожусь на грядках: вот чем убираю грязь и сухость
Пару капель в мисочку — и пыль как ветром сдуло: мебель скрипит от чистоты неделю без дорогущей химии
Два пшика лаком для волос на бумажное полотенце — и дома ощутимо чище: работает безотказно
«До конца этого года»: Илон Маск снимет свой ответ «Одиссее» Нолана – эпик с рейтингом 97% превратят в дешевый нейрослоп
«После ядерной войны…»: Кинг остался без ума от нового хоррора Netflix – страшней любой из его книг (и все из-за детей!)
Пока Брагин и Шибанов отдыхают: 3 российских детектива, которые помогут дождаться нового «Первого отдела-6»
Русская экранизация Агаты Кристи уделала даже «Убийство в Восточном экспрессе» с Деппом: об уникальном детективе слышали 1,5 человека
10 лучших российских детективов 2025–2026 годов: сериалы с рейтингом от 7,6 до 8,0, которые вы могли случайно пропустить
«Поднятия уровня» тоже может коснуться: теперь аниме будет делать ИИ — но не спешите хмуриться, вот почему это плюс
Как звали Якина и где снимали «Девчат»: только настоящий знаток Мосфильма ответит на все 5 вопросов (тест)
Свежий мини-сериал с оценкой 7.6 зайдет фанатам «Гангстерленда»: «актеры отличные, идея интересная»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше