Если бы дети могли выбирать себе родителей, все малыши попросили бы, чтобы тридцатилетний Санни был их папой. Ведь он разрешает делать абсолютно все: есть кетчупа вдоволь, плеваться, где хочешь, ходить по улице в ластах, не спать, не мыть руки и не убирать постель.

Когда человек, который сам так и не сумел повзрослеть, вдобавок усыновляет маленького мальчика, рождается самая забавная семья, маленький цирк, где на арене выступает большой папа.