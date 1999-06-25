32-летний Санни Коуфакс идет по жизни, смеясь и развлекаясь. Его ровесники обзавелись семьями или построили солидную карьеру, в то время как сам герой не может похвастаться ничем подобным. Однажды Санни узнает, что у него есть сын, который нуждается в опеке. Мужчина охотно берет заботы о ребенке на себя, совершенно не представляя, какая ответственность ложится на его плечи. Но что, если внезапно свалившееся на голову отцовство наконец заставит повзрослеть самого Санни?
Если бы дети могли выбирать себе родителей, все малыши попросили бы, чтобы тридцатилетний Санни был их папой. Ведь он разрешает делать абсолютно все: есть кетчупа вдоволь, плеваться, где хочешь, ходить по улице в ластах, не спать, не мыть руки и не убирать постель.
Когда человек, который сам так и не сумел повзрослеть, вдобавок усыновляет маленького мальчика, рождается самая забавная семья, маленький цирк, где на арене выступает большой папа.
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