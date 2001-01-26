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Постер фильма Пленка
5.8
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5.8

Пленка

, 2001
Tape
США / драма / 18+
Постер фильма Пленка
5.8

О фильме

Молодой кинорежиссер Джон оказывается на местном кинофестивале для показа своей дебютной картины. Там Джон встречает своего старого школьного друга Винса, который приехал поддержать друга во время премьеры. Однако натянутая беседа при первой встрече перерастают в устный борьбу и становится ясно, что Винс все десять лет, с момента их последней встречи был занят переживанием конфликта между ним и Джоном. Тогда, 10 лет назад Джон фактически разбил отношения Винса с его девушкой Эми.

В ролях

Итан Хоук
Итан Хоук
Vin
Ума Турман
Ума Турман
Amy
Роберт Шон Леонард
Роберт Шон Леонард
Jon
Режиссер Ричард Линклейтер
Сценарист Стефен Белбер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 26 января 2001
Дата выхода
26 января 2001 Россия 18+
20 марта 2003 Австралия
12 июля 2002 Великобритания
23 октября 2003 Венгрия
12 июля 2002 Дания
26 января 2001 Казахстан
22 мая 2003 Нидерланды
2 ноября 2001 США
7 февраля 2003 Турция
26 января 2001 Украина
5 июля 2003 Япония
MPAA R
Бюджет $100 000
Сборы в мире $515 900
Производство Detour Filmproduction, IFC Productions, InDigEnt (Independent Digital Entertainment)
Другие названия
Tape, Amargo Reencontro, Juosta, Kaset, Marturisirea, Tape (La cinta), Taśma, Visszajátszás, Лентата, Плёнка, Стрічка, テープ, 录音带, 甜蜜的強暴我, 甜蜜的强暴我, Tasma, La cinta

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb

Цитаты

Amy Люди меняются. В итоге им просто нечего сказать друг другу, даже если когда-то они были лучшими друзьями.

Отзывы о фильме

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