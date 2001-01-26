Молодой кинорежиссер Джон оказывается на местном кинофестивале для показа своей дебютной картины. Там Джон встречает своего старого школьного друга Винса, который приехал поддержать друга во время премьеры. Однако натянутая беседа при первой встрече перерастают в устный борьбу и становится ясно, что Винс все десять лет, с момента их последней встречи был занят переживанием конфликта между ним и Джоном. Тогда, 10 лет назад Джон фактически разбил отношения Винса с его девушкой Эми.