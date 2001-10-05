Оповещения от Киноафиши
7.2 Рейтинг IMDb: 6.6
Ничего себе поездочка

Ничего себе поездочка

Joy Ride 18+
Путешествуя по бескрайним дорогам США на автомобиле, братья Льюис и Фуллер Томасы, а также подруга Льюиса Венна решают при помощи старой рации устроить небольшой розыгрыш над проезжающим мимо дальнобойщиком. Розыгрыш удается, компания едет дальше, но вскоре замечает, что их преследует огромный грузовик, за рулем которого жертва розыгрыша - хмурый и неразговорчивый водитель по кличке Ржавый гвоздь...

  • На роль Ржавого гвоздя рассматривались Эрик Штольц, Сильвестр Сталлоне и Эрик Робертс. Льюиса мог сыграть Тоби Магуайр. 
  • Ржавого гвоздя озвучивает Тед Левин, сыгравший Буффало Билла в “Молчании ягнят”.
  • В ночных сценах дорожной погони фары грузовиков и автомобиля заменили на посадочные огни самолетов, чтобы свет был более ярким.
  • Для фильма были сняты три разные концовки.
  • За время съемок Лили Собески поучаствовала в двух романтических сценах: со Стивом Заном и с Полом Уокером, но ни одна из них не вошла в финальную версию фильма.
  • Создание фильма заняло четыре года.
  • Грузовик, на котором ездит Ржавый гвоздь - это “Peterbilt 359”. Автомобиль Льюиса - “Chrysler Newport” 1971 года. Грузовик мистера Джонса - это “International Harvester Cargostar” 1973 года.

Темная, пустынная лента шоссе змеей протянулась по безлюдному ландшафту средней Америки. Эта дорога живет своей жизнью, по своим правилам и законам, и если ты осмелился совершить по ней путешествие, то неплохо бы эти законы выучить наизусть. Герои фильма попадают в жуткую переделку, когда Фулер уговаривает младшего брата Льюиса установить в машине старый радиопередатчик. Для него это лишь «клевая» антикварная диковинка, с помощью которой можно позволить себе небольшой розыгрыш. Теперь ребятам придется своей кровью расплачиваться за поступок, на который способен каждый из нас…

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2001
Премьера онлайн 26 октября 2001
Премьера в мире 5 октября 2001
Дата выхода
31 октября 2001 Россия 16+
27 декабря 2001 Бразилия
25 апреля 2002 Великобритания
6 декабря 2001 Венгрия
27 декабря 2001 Германия
31 октября 2001 Казахстан
5 октября 2001 Канада
5 октября 2001 США
31 октября 2001 Украина
10 апреля 2002 Франция
27 июня 2002 Южная Корея 19
MPAA R
Бюджет $23 000 000
Сборы в мире $36 642 838
Производство New Regency Productions, Epsilon Motion Pictures, Bad Robot
Другие названия
Joy Ride, Roadkill, Frecuencia mortal, Joyride - Spritztour, 致命玩笑, Asla yabancılarla oynama, Candy Cane, Divlja vožnja, Highway Horror, Joyride, Kamiondžija, Kéjutazás, Lõbusõit, Não Brinques com Estranhos, Never Play with Strangers, Norenje, Nunca juegues con extraños, Paihnidia thanatou, Perseguição, Perseguição: A Estrada da Morte, Pote mi milas se xenous, Protarides sto eglima, Prześladowca, Radio Killer, Road Killer, Smagus pasivažinėjimas, Squelch, Trò Đùa Chết Người, Une virée en enfer, Virée d'enfer, Παιχνίδια θανάτου, Ничего себе поездочка, Нічого собі поїздочка, Убиец на пътя, ロードキラー
Режиссер
Джон Дал
Джон Дал
В ролях
Стив Зан
Стив Зан
Пол Уокер
Пол Уокер
Лили Собески
Лили Собески
Джессика Боуман
Стюарт Стоун
Все актеры и съемочная группа
7.2
Weteran Mc 25 сентября 2024, 05:15
"Ничего себе поездочка" - культовый американский триллер 2001 года с Полом Уокером в главной роли.
История про двух братьев, чья невинная… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 25 сентября 2024, 19:02
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
Rusty Nail [34:11] Извинись.
Fuller Thomas Нет. Слушай, больной ур#д, жалкий, одинокий, рация-фрик-шоу, ублюдок. Ты от меня ничего не получишь. Знаешь почему? Потому что у меня есть кое-что посильнее твоей психозы. Это называется регулятор громкости, и всё, что мне нужно сделать, чтобы ты исчез, — повернуть его против часовой стрелки. Понял? Слыхал?
Rusty Nail Знаешь, Чернуха, тебе бы это починить.
Fuller Thomas Что починить?
Rusty Nail Твой задний фонарь.
