Путешествуя по бескрайним дорогам США на автомобиле, братья Льюис и Фуллер Томасы, а также подруга Льюиса Венна решают при помощи старой рации устроить небольшой розыгрыш над проезжающим мимо дальнобойщиком. Розыгрыш удается, компания едет дальше, но вскоре замечает, что их преследует огромный грузовик, за рулем которого жертва розыгрыша - хмурый и неразговорчивый водитель по кличке Ржавый гвоздь...
Темная, пустынная лента шоссе змеей протянулась по безлюдному ландшафту средней Америки. Эта дорога живет своей жизнью, по своим правилам и законам, и если ты осмелился совершить по ней путешествие, то неплохо бы эти законы выучить наизусть. Герои фильма попадают в жуткую переделку, когда Фулер уговаривает младшего брата Льюиса установить в машине старый радиопередатчик. Для него это лишь «клевая» антикварная диковинка, с помощью которой можно позволить себе небольшой розыгрыш. Теперь ребятам придется своей кровью расплачиваться за поступок, на который способен каждый из нас…
|31 октября 2001
|Россия
|16+
|27 декабря 2001
|Бразилия
|25 апреля 2002
|Великобритания
|6 декабря 2001
|Венгрия
|27 декабря 2001
|Германия
|31 октября 2001
|Казахстан
|5 октября 2001
|Канада
|5 октября 2001
|США
|31 октября 2001
|Украина
|10 апреля 2002
|Франция
|27 июня 2002
|Южная Корея
|19
