Rusty Nail [34:11] Извинись.

Fuller Thomas Нет. Слушай, больной ур#д, жалкий, одинокий, рация-фрик-шоу, ублюдок. Ты от меня ничего не получишь. Знаешь почему? Потому что у меня есть кое-что посильнее твоей психозы. Это называется регулятор громкости, и всё, что мне нужно сделать, чтобы ты исчез, — повернуть его против часовой стрелки. Понял? Слыхал?

Rusty Nail Знаешь, Чернуха, тебе бы это починить.

Fuller Thomas Что починить?