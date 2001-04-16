Восходящая звезда автогонок Джимми Блай - чрезвычайно талантливый водитель, который очень быстро добился успеха. Но в какой-то момент его результаты перестают улучшаться и босс его команды понимает, что для дальнейшего роста Джимми необходим матерый наставник. Им становится Джо Танте, бывший чемпион мира, который завязал с гонками из-за несчастного случая. Джимми и Джо становятся друг для друга тем шансом, который может помочь преодолеть кризис и снова заявить о себе.
Чрезвычайно талантливый, но еще очень молодой гонщик Джимми Блай внезапно начинает терять «хватку». Блай — восходящая звезда, и босс его команды отчетливо понимает, что срочно необходим «матерый» специалист-наставник, который не даст карьере Джимми сойти «на нет». Этим специалистом становится Джо Тэнто — опытнейший гонщик и экс-чемпион. Некоторое время назад Тэнто вынужден был покинуть мир гонок из-за несчастного случая. Но теперь у Джо есть уникальный шанс не только сделать юного Блая новым королем гонщиков, но и доказать всем, на что еще способен он сам.
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