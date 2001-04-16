Чрезвычайно талантливый, но еще очень молодой гонщик Джимми Блай внезапно начинает терять «хватку». Блай — восходящая звезда, и босс его команды отчетливо понимает, что срочно необходим «матерый» специалист-наставник, который не даст карьере Джимми сойти «на нет». Этим специалистом становится Джо Тэнто — опытнейший гонщик и экс-чемпион. Некоторое время назад Тэнто вынужден был покинуть мир гонок из-за несчастного случая. Но теперь у Джо есть уникальный шанс не только сделать юного Блая новым королем гонщиков, но и доказать всем, на что еще способен он сам.