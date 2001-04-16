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Постер фильма Гонщик
Постер фильма Гонщик
Постер фильма Гонщик
Рейтинги
4.5 Рейтинг IMDb: 4.6
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3 постера
Киноафиша Фильмы Гонщик

Гонщик

Driven 18+
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О фильме

Восходящая звезда автогонок Джимми Блай - чрезвычайно талантливый водитель, который очень быстро добился успеха. Но в какой-то момент его результаты перестают улучшаться и босс его команды понимает, что для дальнейшего роста Джимми необходим матерый наставник. Им становится Джо Танте, бывший чемпион мира, который завязал с гонками из-за несчастного случая. Джимми и Джо становятся друг для друга тем шансом, который может помочь преодолеть кризис и снова заявить о себе.

  • Первоначальная версия сценария, которую написал Сильвестр Сталлоне, была объемом 220 страниц (что примерно соответствует 3,5 часам фильма). Это был фильм-биография о бразильском гонщике Айртоне Сенне, трехкратном чемпионе “Формулы-1”, который трагически погиб во время гонки в 1994 году.
  • Когда в одном из интервью Сильвестра Сталлоне спросили, об участии в каком из фильмов он сожалеет, актер назвал этот фильм в числе прочих. 
  • Согласно комментарию режиссера Ренни Харлина, его первая версия фильма длилась четыре часа.
  • Некоторые звуки принадлежат не автомобилям “CART Champ”, а болидам “Формулы-1”, поскольку изначально предполагалось, что фильм будет о гонках “Формулы-1”. 
  • Отношения между Софией, Джимми и Бо напоминают отношения Коринны Беч, которая встречалась с Хайнцем-Харальдом Френтценом, прежде чем уйти к Михаэлю Шумахеру, за которого она вышла замуж.

Чрезвычайно талантливый, но еще очень молодой гонщик Джимми Блай внезапно начинает терять «хватку». Блай — восходящая звезда, и босс его команды отчетливо понимает, что срочно необходим «матерый» специалист-наставник, который не даст карьере Джимми сойти «на нет». Этим специалистом становится Джо Тэнто — опытнейший гонщик и экс-чемпион. Некоторое время назад Тэнто вынужден был покинуть мир гонок из-за несчастного случая. Но теперь у Джо есть уникальный шанс не только сделать юного Блая новым королем гонщиков, но и доказать всем, на что еще способен он сам.

Страна США / Канада / Австралия
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2001
Премьера онлайн 27 апреля 2001
Премьера в мире 16 апреля 2001
Дата выхода
29 ноября 2001 Россия 12+
15 августа 2001 Австралия
16 ноября 2001 Австрия
2 декабря 2001 Бразилия
15 ноября 2001 Германия
13 июля 2001 Греция
29 ноября 2001 Казахстан
27 апреля 2001 США
8 августа 2002 Словакия 12
29 ноября 2001 Украина
11 июля 2001 Франция
23 марта 2002 Чехия U
MPAA PG-13
Бюджет $94 000 000
Сборы в мире $54 744 738
Производство Franchise Pictures, Epsilon Motion Pictures, Trackform Film Productions
Другие названия
Driven, Alta velocidad, Гонщик, À toute vitesse, Alta Velocidade, Champs, Corrida Alucinante, Divlja vožnja, Động lực, Felpörgetve, Formula One, Formula!, Formule!, Into Thin Air, La viteza maxima, Lenktynininkas, Mrboleli, Ruutulippu, Võidusõit, Vozač formule, Wyścig, Yarışçı, Гориво в кръвта, ドリヴン, 生死極速
Режиссер
Ренни Харлин
Ренни Харлин
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Берт Рейнольдс
Берт Рейнольдс
Кип Парду
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
Стэйси Эдвардс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.5
Оцените 12 голосов
4.6 IMDb
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27 июня 2025 10:38
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