Траффик, 2000

Тема наркотиков в наши дни стала для России очень больной и актуальной. А что же говорить о США, где эта проблема во всей своей многоплановости встала уже давно и в настоящее время достигла таких масштабов, что затрагивает интересы национальной безопасности.

Криминальная драма `Траффик` известного режиссера Стивена Содерберга раскрывает всю глубину и неоднозначность этой общенациональной трагедии. В этом фильме безупречно все: режиссерская работа, игра актеров, техническое исполнение. `Траффик` завоевал, как симпатии зрителей, так и множество престижных премий.

Что касается сюжета картины, то изложить его в нескольких строчках невозможно и не слишком уважительно по отношению к этому настоящему киношедевру. Поэтому надеемся, что зритель сам разберется, что к чему, и получит огромное удовольствие, посмотрев этот фильм.