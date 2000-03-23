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Траффик, 2000

2000 / США / Германия
8.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

В сюжет картины, фокусирующейся на нелегальном обороте наркотиков, вплетены три сюжетные линии. Одна из них рассказывает о консервативном судье Роберте Уэйкфилде, которого назначают на пост главы Национального управления по контролю за оборотом наркотиков; вторая – о мексиканском полицейском Хавьере Родригесе, втянутом в темные дела после ареста наркокурьеров; третья – о жене крупного криминального босса Элене Айала, не подозревающей о реальном источнике дохода своего супруга.

  • Картина стала адаптацией британского сериала “Путь героина”. Сюжетную линию с Пакистаном создатели заменили на мексиканскую.
  • Майкл Дуглас стал первым, кого пригласили на роль Роберта Уэйкфилда, но поначалу он отказался от проекта. Роль могла достаться Кевину Костнеру, Аль Пачино или Ричарду Гиру.
  • Прототипом Салазара стал мексиканский генерал Хесус Гутиеррес Реболло, связанный с картелем Хуареса.
  • Накануне старта работы над лентой Кэтрин Зета-Джонс (Элена) и Майкл Дуглас (Роберт) обручились. Их свадьба состоялась вскоре после выхода картины в прокат.
  • Эпизоды, которые по сюжету происходят в Белом доме, снимали на площадке сериала “Западное крыло”, где была со всей детальностью воссоздана официальная резиденция президента США.

Тема наркотиков в наши дни стала для России очень больной и актуальной. А что же говорить о США, где эта проблема во всей своей многоплановости встала уже давно и в настоящее время достигла таких масштабов, что затрагивает интересы национальной безопасности.

Криминальная драма `Траффик` известного режиссера Стивена Содерберга раскрывает всю глубину и неоднозначность этой общенациональной трагедии. В этом фильме безупречно все: режиссерская работа, игра актеров, техническое исполнение. `Траффик` завоевал, как симпатии зрителей, так и множество престижных премий.

Что касается сюжета картины, то изложить его в нескольких строчках невозможно и не слишком уважительно по отношению к этому настоящему киношедевру. Поэтому надеемся, что зритель сам разберется, что к чему, и получит огромное удовольствие, посмотрев этот фильм.

8.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 27 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 29 марта 2001
Премьера в мире 23 марта 2000
Возраст 18+
Режиссер
Стивен Содерберг
Стивен Содерберг
В ролях
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс
Эми Ирвинг
Эми Ирвинг
Стивен Бауэр
Стивен Бауэр
Питер Ригерт
Питер Ригерт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Траффик 3 постера
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Траффик
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 25 ноября 2015, 00:20
Крутая фантастика. Главный госнаркоборцун говорит с трибуны: не могу не хочу! бросает дело, за которое отвечает, и как-то всё… Читать дальше…
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