Изгой, 2000

Чтобы выглядеть как средний мужчина средних лет Том Хэнкс, исполнивший главную роль, продолжительное время не занимался спортом и набрал вес. Позже производственный процесс пришлось приостановить на год, чтобы актер мог сбросить лишний вес и отрастить волосы для съемок на острове. За этот период Роберт Земекис успел поработать над картиной «Что скрывает ложь» (2000).

Том Хэнкс также является продюсером фильма.

Чтобы помочь Хэнксу более естественно вести диалог с неодушевленным предметом, были написаны реплики для волейбольного мяча.

Том Хэнкс сказал, что впервые идея фильма пришла к нему после прочтения статьи о FedEx.

Количество заявлений о приеме на работу в FedEx после выхода этого фильма выросло на 30%.

Один из трех мячей, которые были использованы во время съемок, продали на аукционе за 18 400 долларов США.

Вопреки популярному мнению, FedEx не заплатила создателям фильма за участие в фильме. Роберт Земекис ясно дал понять это в нескольких интервью. Компания FedEx, услышав о проекте, изначально была очень обеспокоена, но после прочтения готового сценария у них не было возражений.

Том Хэнкс сказал, что самой сложной частью диеты для него был отказ от картошки фри.

Почти весь звук на острове пришлось заменить на постпродакшене. Звукорежиссер пытался добиться нужного звука, но прибой поблизости делал это невозможным.

Многие ночные сцены пришлось снять днем. Уже во время постпродакшена были добавлены соответствующие эффекты ночного неба.

Сцена, где Ноланд и Стэн разговаривают возле камина, была снята одним непрерывным дублем.

В производстве работало несколько местных жителей Фиджи. Им позволили оставить себе некоторые предметы снабжения и инструменты в знак их помощи.

Номер рейса потерпевшего крушение самолета FedEx на момент съемок был настоящим номером рейса. Он курсировал из Мемфиса в Пинанг с промежуточными остановками.

Имя Чака Ноланда может быть сокращено до C. Noland, что будет звучать как «не вижу земли».

Некоторые кадры «необитаемого острова» были сняты на фоне шоссе, которое позже пришлось удалить.

Надпись на открытке, которую Чак рассматривает на острове, принадлежит Роберту Земекису.

В начале картины можно заметить книгу «Путешествие в одиночку вокруг света» Джошуа Слокума.

Песня, которую поет Ноланд после того, как смог разжечь костер, – это Light My Fire группы The Doors.

В начале фильма Чак получает от Келли часы в подарок. Она рассказывает, что ее дед в свое время пользовался часами в южной части Тихого океана. Позже Чаку предстоит оказаться именно там.

Производитель мяча – компания «Уилсон». Интересно, что жену Тома Хэнкса зовут Рита Уилсон, а одна из первых телевизионных работ актера была роль Баффи Уилсона в «Закадычных друзьях» (1980).

Когда Чак Ноланд находится в самолете перед катастрофой, он одет в брюки цвета хаки. После того, как самолет разбивается и он оказывается на пляже острова, герой одет в черные брюки.

Музыкальная группа Phish показала видеоклип из фильма во время своего новогоднего шоу в Мэдисон-сквер-гарден в 2002 году. Специальный гость Стив МакКоннелл выдал себя за Тома Хэнкса. Песня, которую сыграла группа, называлась Wilson. Многие крупные новостные сайты сообщили о выступлении, полагая, что это был Том Хэнкс.

Когда финальные титры заканчиваются, можно услышать шум волн, разбивающихся о берег пляжа.