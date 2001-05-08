Соблазн, 2001

Действие этого леденящего душу триллера, повествующего об опасной и иногда даже смертельной силе любви, разворачивается в конце XIX века на Кубе. Луис Антонио Варгас — преуспевающий кофейный плантатор, решившийся на престижный брак с американкой. Когда он прибывает в порт, чтобы встретить там Джулию, он приятно удивляется красотой и привлекательностью своей невесты. Счастливый как никогда, Луис Антонио наслаждается новой жизнью. Но неожиданности на этом не заканчиваются, и вся история внезапно совершает роковой поворот...