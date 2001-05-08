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Соблазн Соблазн
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Original Sin

Соблазн, 2001

2001 / Франция / США
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Действие этого леденящего душу триллера, повествующего об опасной и иногда даже смертельной силе любви, разворачивается в конце XIX века на Кубе. Луис Антонио Варгас — преуспевающий кофейный плантатор, решившийся на престижный брак с американкой. Когда он прибывает в порт, чтобы встретить там Джулию, он приятно удивляется красотой и привлекательностью своей невесты. Счастливый как никогда, Луис Антонио наслаждается новой жизнью. Но неожиданности на этом не заканчиваются, и вся история внезапно совершает роковой поворот...

7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 6 сентября 2001
Премьера в мире 8 мая 2001
Возраст 18+
Режиссер
Майкл Кристофер
Майкл Кристофер
В ролях
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Томас Джейн
Томас Джейн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Соблазн 2 постера
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18 мая 2022 13:48
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