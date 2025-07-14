Любовь-морковь на фоне катастрофы: 5 фильмов для тех, кому «Унесенные ветром» в 2025 году кажутся чересчур устаревшими

Картина увидела свет без 90 лет назад, и очевидно, что свежо она выглядеть не может.

«Унесенные ветром» (1939) — эпическая сага о любви, войне и выживании, ставшая эталоном исторической драмы. Вивьен Ли и Кларк Гейбл создали настолько харизматичных героев, что даже спустя 85 лет Скарлетт О’Хара и Ретт Батлер остаются одними из самых ярких пар в истории кино. Но что делать, если хочется такого же размаха, страсти и драмы, но в другом антураже?

Современное кино редко берется за подобные масштабные романы, однако несколько достойных аналогов все же есть.

1. «Английский пациент» (1996)

Почему похоже: Трагическая любовь на фоне войны, разрушенные судьбы и невероятная операторская работа.

Если «Унесенные ветром» — это Гражданская война в США, то «Английский пациент» — Вторая мировая, Северная Африка и Италия. История графа Ласло Алмаши (Рэйф Файнс) и его романа с замужней Кэтрин (Кристин Скотт Томас) — это та же страсть, предательство и неизбежность потерь.

Фильм получил 9 «Оскаров», включая «Лучший фильм», и до сих пор считается одной из самых красивых драм в истории.

2. «Титаник» (1997)

Почему похоже: Эпическая любовь, социальные барьеры и грандиозная катастрофа.

Джеймс Кэмерон сделал то, что казалось невозможным — создал мелодраму, которую полюбил весь мир. Роуз (Кейт Уинслет) и Джек (Леонардо ДиКаприо) — это Скарлетт и Ретт нового поколения: он — бедный, но свободный, она — из высшего общества, но в душе бунтарка.

Как и в «Унесенных ветром», здесь есть исторический фон (гибель «Титаника»), роскошные костюмы и неизбежная трагедия.

3. «Доктор Живаго» (1965)

Почему похоже: Любовный треугольник, революция и судьба человека на фоне эпохи.

Экранизация романа Пастернака — это «Унесенные ветром» в русских декорациях. Юрий Живаго (Омар Шариф), его жена Тоня (Джеральдин Чаплин) и страстная Лариса (Джули Кристи) переживают революцию, гражданскую войну и личные драмы.

Фильм Дэвида Лина (автора «Лоуренса Аравийского») снят с тем же размахом и вниманием к деталям, а музыка Мориса Жарра стала классикой.

4. «Гордость и предубеждение» (2005)

Почему похоже: Остроумные диалоги, сложные отношения и социальные конфликты.

Если Скарлетт О’Хара — королева кокетства, то Элизабет Беннет (Кира Найтли) — королева иронии. Ее отношения с мистером Дарси (Мэттью Макфэдиен) — это та же игра «ненавижу, но люблю», только в викторианской Англии.

Фильм Джо Райт — визуальный шедевр (особенно сцена рассвета в поле), а роман Джейн Остин идеально лег на современный кинематограф.

5. «Искупление» (2007)

Почему похоже: Роковая ложь, разлученные влюбленные и война как фон для личной трагедии.

Сесилия (Кира Найтли) и Робби (Джеймс Макэвой) могли бы быть счастливы, если бы не коварство 13-летней сестры Брайони. Их история — это та же несправедливость и необратимость потерь, что и у Скарлетт и Ретта.

А еще здесь один из самых впечатляющих эпизодов в кино — 5-минутный план эвакуации из Дюнкерка, снятый без монтажа.

Что в итоге?

«Унесенные ветром» — неповторимы, но, если хочется сопоставимого накала страстей, эти 5 фильмов — отличная замена.

Какой из них ближе вам?

Ранее мы писали: Больше, чем любовная история на фоне войны: в чем смысл фильма «Унесенные ветром»