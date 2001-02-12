Сладкий ноябрь, 2001

Все свое существование Нельсон повящает карьере в рекламном бизнесе в Сан-Франциско. Однажды он отпрашивается с работы на пару часов (что случается с ним крайне редко), чтобы сдать экзамен на водительские права. Там он и встречает Сару, женщину, совершенно не похожую на тех, с которыми он привык иметь дело. Из-за Нельсона Сара проваливает свой экзамен, и теперь целый месяц, до следующего экзамена, она не сможет сесть за руль. В тот же день она выслеживает Нельсона, чтобы он расплатился за свою ошибку, и в итоге заставляет его потратить на нее месяц своей жизни. И этот месяц, этот сладкий ноябрь, навсегда меняет жизнь одинокого Нельсона, который до этого дня не знал ничего, кроме своей работы и карьеры.