Сладкий ноябрь, 2001

Карьерист Нельсон Мосс знакомится с привлекательной девушкой по имени Сара. Чем больше он узнает свою новую знакомую, тем сильнее убеждается, что она не похожа ни на одну из его бывших подруг. Раньше Нельсон легко отказывался от отношений, делая выбор в пользу бизнеса, но теперь он понимает, что не представляет своей жизни без Сары. Девушка заставляет его по-новому взглянуть на привычные вещи и вспомнить о простых, но важных житейских радостях. Вскоре Мосс предлагает возлюбленной стать его женой, но получает отказ. Сара признается, что хотела бы сказать ему “да”, однако сделать этого не может. Она больна раком и жить ей осталось не слишком долго...
Все свое существование Нельсон повящает карьере в рекламном бизнесе в Сан-Франциско. Однажды он отпрашивается с работы на пару часов (что случается с ним крайне редко), чтобы сдать экзамен на водительские права. Там он и встречает Сару, женщину, совершенно не похожую на тех, с которыми он привык иметь дело. Из-за Нельсона Сара проваливает свой экзамен, и теперь целый месяц, до следующего экзамена, она не сможет сесть за руль. В тот же день она выслеживает Нельсона, чтобы он расплатился за свою ошибку, и в итоге заставляет его потратить на нее месяц своей жизни. И этот месяц, этот сладкий ноябрь, навсегда меняет жизнь одинокого Нельсона, который до этого дня не знал ничего, кроме своей работы и карьеры.
У парня было всё как он… Читать дальше…