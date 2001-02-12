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Sweet November

Сладкий ноябрь, 2001

2001 / США
7.7 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Карьерист Нельсон Мосс знакомится с привлекательной девушкой по имени Сара. Чем больше он узнает свою новую знакомую, тем сильнее убеждается, что она не похожа ни на одну из его бывших подруг. Раньше Нельсон легко отказывался от отношений, делая выбор в пользу бизнеса, но теперь он понимает, что не представляет своей жизни без Сары. Девушка заставляет его по-новому взглянуть на привычные вещи и вспомнить о простых, но важных житейских радостях. Вскоре Мосс предлагает возлюбленной стать его женой, но получает отказ. Сара признается, что хотела бы сказать ему “да”, однако сделать этого не может. Она больна раком и жить ей осталось не слишком долго...

  • Фильм Пэта О’Коннора является ремейком одноименной картины 1968 года. Главные роли в оригинальной версии исполнили Энтони Ньюли и Сэнди Дэннис. 
  • В одной их сцен фильма героиня Шэрон Стоун спасает собаку, которую затем отдает другим людям, но в итоге забирает себе. В 1997 году этот же пес появился в мелодраме Джеймса Бпукса «Лучше не бывает».
  • Ради съемок в этой картине Шэрон Стоун отказалась от главной женской роли в «Перл-Харбор» (2001). 
  • Шэрон Стоун и Киану Ривз не впервые играют влюбленную пару. Ранее они появились вместе в фильме «Адвокат дьявола» (1997), где их герои в финале поженились.

Все свое существование Нельсон повящает карьере в рекламном бизнесе в Сан-Франциско. Однажды он отпрашивается с работы на пару часов (что случается с ним крайне редко), чтобы сдать экзамен на водительские права. Там он и встречает Сару, женщину, совершенно не похожую на тех, с которыми он привык иметь дело. Из-за Нельсона Сара проваливает свой экзамен, и теперь целый месяц, до следующего экзамена, она не сможет сесть за руль. В тот же день она выслеживает Нельсона, чтобы он расплатился за свою ошибку, и в итоге заставляет его потратить на нее месяц своей жизни. И этот месяц, этот сладкий ноябрь, навсегда меняет жизнь одинокого Нельсона, который до этого дня не знал ничего, кроме своей работы и карьеры.

7.7 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 15 ноября 2001
Премьера в мире 12 февраля 2001
Возраст 12+
Режиссер
Пэт О’Коннор
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Фрэнк Ланджелла
Фрэнк Ланджелла
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сладкий ноябрь 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ekaterina Koldaeva 23 мая 2017, 14:54
Очень трогательный и неописуемо грустный фильм о жизни, о цели, которую ты ставишь перед собой, о твоих мечтах и чувствах.
У парня было всё как он… Читать дальше…
disturatro 23 февраля 2023, 19:09
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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33 голоса
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саундтрек фильма Сладкий ноябрь
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