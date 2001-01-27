Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Маниакальный
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Маниакальный

Маниакальный

Manic 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Лайл Дженсен подвержен внезапным и жестоким вспышкам гнева. После одной из таких вспышек, во время которой он серьезно покалечил своего одноклассника, его отправили на лечение в юношеское отделение Нортвудской психиатрической лечебницы. Там же находятся другие подростки с множеством серьезных проблем. У Лайла по-разному складываются взаимоотношения с пациентами и персоналом — с кем-то дружеские и человечные, с кем-то не такие уж человечные.

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 27 января 2001
Дата выхода
27 января 2001 Россия 16+
27 января 2001 Казахстан
27 января 2001 США
27 января 2001 Украина
MPAA R
Сборы в мире $69 958
Производство Manic LLC, Next Wave Films
Другие названия
Manic, Maiac, Maníaco, Manic - Weggesperrt, Manija, Őrült, Ragazzi difficili, Маниакальный
Режиссер
Джордан Меламед
В ролях
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
Эдриэнн Ролло
Мэгги Бейрд
Дон Чидл
Дон Чидл
Блэйн Универ
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
