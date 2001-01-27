Отзывы о фильме
Лайл Дженсен подвержен внезапным и жестоким вспышкам гнева. После одной из таких вспышек, во время которой он серьезно покалечил своего одноклассника, его отправили на лечение в юношеское отделение Нортвудской психиатрической лечебницы. Там же находятся другие подростки с множеством серьезных проблем. У Лайла по-разному складываются взаимоотношения с пациентами и персоналом — с кем-то дружеские и человечные, с кем-то не такие уж человечные.
|27 января 2001
|Россия
|16+
|27 января 2001
|Казахстан
|27 января 2001
|США
|27 января 2001
|Украина