Билли Эллиот, 2000

Северо-Восточная Англия, 1984 год. Эпоха кризиса. 11-летний мальчишка Билли Эллиот неожиданно и непостижимо начинает проявлять интерес к балету. Но в его шахтерском суровом городке все занимаются только мужским видом спорта - боксом. Балетоманию долго скрывать невозможно, и можно представить себе ярость отца и брата Билли, потомственных шахтеров и боксеров. Однако Билли сумеет выстоять в своей неравной и тяжелой борьбе за любимое дело и в итоге поступит в Королевскую Школу Балета. Через некоторое время он станет одним из лучших танцовщиков в стране и мужланы-сородичи испытают горькое прозрение.