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Билли Эллиот Билли Эллиот
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Billy Elliot

Билли Эллиот, 2000

2000 / Великобритания / Франция
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41 голос Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Северо-Восточная Англия, 1984 год. Эпоха кризиса. 11-летний мальчишка Билли Эллиот неожиданно и непостижимо начинает проявлять интерес к балету. Но в его шахтерском суровом городке все занимаются только мужским видом спорта - боксом. Балетоманию долго скрывать невозможно, и можно представить себе ярость отца и брата Билли, потомственных шахтеров и боксеров. Однако Билли сумеет выстоять в своей неравной и тяжелой борьбе за любимое дело и в итоге поступит в Королевскую Школу Балета. Через некоторое время он станет одним из лучших танцовщиков в стране и мужланы-сородичи испытают горькое прозрение.

7.3 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 12 апреля 2001
Премьера в мире 19 мая 2000
Возраст 16+
Режиссер
Стивен Долдри
Стивен Долдри
В ролях
Джейми Белл
Джейми Белл
Джин Хейвуд
Джейми Дрейвен
Стюарт Уэллс
Майк Эллиот
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1 июня 2022 12:06
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