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Я - Сэм Я - Сэм
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I Am Sam

Я - Сэм, 2001

2001 / США
7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сэм Доусон - 40-летний умственно отсталый мужчина и единственный родитель девочки по имени Люси. Когда Люси исполняется семь лет и она обгоняет своего отца по уровню развития, социальная служба забирает девочку под опеку государства. Сэм очень хочет вернуть себе дочь, но у такого как он нет шансов выиграть дело в суде. Неожиданно, ему соглашается помочь известный адвокат Рита Харрисон.

  • Младшая сестра Дакоты Фаннинг, Эль Фаннинг, сыграла свою героиню в возрасте трех лет. Она стала самой молодой актрисой, номинированной на премию Гильдии киноактеров.
  • Многие реплики и действия персонажа Шона Пенна, Сэма, были импровизацией и понравились продюсерам намного больше, чем те, что были в книге и сценарии. 
  • Мишель Пфайффер позже призналась в интервью, что создание этого фильма помогло ей преодолеть опасения и страх, которые она, как выяснилось, испытывала по отношению к умственно отсталым людям. 
  • В доме приемных родителей у Люси есть хорошая кровать, но она спит в гамаке, потому что он похож на кроватку, которую Сэм сделал для нее. 
  • В ходе подготовки к своей роли Шон Пенн посетил лос-анджелесский центр для умственно отсталых. 
  • Любимый фильм бывшего президента Франции Николя Саркози.

Сэм Доусон, 40-летний мужчина с уровнем интеллекта 7-летнего ребёнка. Он работает посудомойщиком, что, в общем-то, не требует от него больших умственных способностей. Но ему трудно было бы выжить с такими данными, если бы не дочь, плод случайной связи. Люси выросла вполне нормальным человеком и могла бы заботиться о своём отце. Но местная социальная служба забрала её у отца ещё в глубоком детстве. И вот теперь Сэм хочет вернуть свою дочь. Для ведения этого дела он нанимает адвоката Риту Харрисон. По мере работы над этим делом Рита сама получает несколько уроков о том, что значит быть родителем...

7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 3 декабря 2001
Премьера в мире 3 декабря 2001
Возраст 16+
Режиссер
Джесси Нельсон
В ролях
Шон Пенн
Шон Пенн
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Дакота Фаннинг
Дакота Фаннинг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Я - Сэм 5 постеров
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саундтрек фильма Я - Сэм
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