Я - Сэм, 2001

Сэм Доусон, 40-летний мужчина с уровнем интеллекта 7-летнего ребёнка. Он работает посудомойщиком, что, в общем-то, не требует от него больших умственных способностей. Но ему трудно было бы выжить с такими данными, если бы не дочь, плод случайной связи. Люси выросла вполне нормальным человеком и могла бы заботиться о своём отце. Но местная социальная служба забрала её у отца ещё в глубоком детстве. И вот теперь Сэм хочет вернуть свою дочь. Для ведения этого дела он нанимает адвоката Риту Харрисон. По мере работы над этим делом Рита сама получает несколько уроков о том, что значит быть родителем...