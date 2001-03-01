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Подари мне лунный свет, 2000

2000 / Россия
4.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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После запуска собственной программы  на телевидении журналист Сергей Куприянов проснулся знаменитым. Теперь у него есть слава, деньги, поклонницы… Однако успех на профессиональном поприще обернулся полной катастрофой в семейной жизни. Устав от вечной занятости Сергея, его жена Ирина уезжает в отпуск, сам же герой находит утешение в объятиях привлекательной коллеги. Вскоре Ирина узнает о любовных похождениях мужа и решает покинуть его навсегда. По иронии судьбы именно в этот момент Сергей понимает, что всегда любил только Иру…

  • Наталья Андрейченко специально прилетела на съемки из США. В Штатах актриса прожила 10 лет, роль Ирины стала ее возвращением в отечественный кинематограф. 
  • Роль Сергея Куприянова стала одной из последних в жизни Николая Еременко. Незадолго до премьеры фильма на «Кинотавре» в мае 2001 года актер скончался.
  • Из-за разногласий с продюсерами режиссер Дмитрий Астрахан и сценарист Олег Данилов отказались от своего детища и убрали свои имена из титров. 
  • Лену, героиню Олеси Судзиловской, озвучила Светлана Рябова. 
  • «Подари мне лунный свет» – одиннадцатая по счету совместная работа Дмитрия Астрахана и Олега Данилова. В общей сложности режиссер и сценарист создали вместе свыше 20 картин.

Популярный тележурналист Сергей Куприянов недавно стал главной телеперсоной страны и начал делать собственную передачу. Но успех, деньги и слава не могут заполнить пустоту в супружеских отношениях. Жене Сергея Ирине не хватает его любви и тепла, а сам Сергей ищет новизны, которую находит в объятиях очаровательной коллеги Лены, когда Ирина уезжает в Санкт-Петербург.

Мимолетный роман навсегда остался бы тайной, если бы Ирина не вернулась раньше, чем ожидалось. Тут-то и начали сбываться пророчества странного человека, намекнувшего Сергею на грядущие перемены в его жизни. Теперь ему придется сделать выбор между Леной и Ириной, поняв, что его любовь к жене с годами стала лишь еще крепче.

4.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 1 марта 2001
Премьера в мире 1 марта 2001
Возраст 12+
Режиссер
Дмитрий Астрахан
Дмитрий Астрахан
В ролях
Наталья Андрейченко
Наталья Андрейченко
Николай Еременко-мл.
Игорь Дмитриев
Игорь Дмитриев
Сергей Дрейден
Сергей Дрейден
Владимир Гостюхин
Владимир Гостюхин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Подари мне лунный свет 1 постер
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