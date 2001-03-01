Подари мне лунный свет, 2000

После запуска собственной программы на телевидении журналист Сергей Куприянов проснулся знаменитым. Теперь у него есть слава, деньги, поклонницы… Однако успех на профессиональном поприще обернулся полной катастрофой в семейной жизни. Устав от вечной занятости Сергея, его жена Ирина уезжает в отпуск, сам же герой находит утешение в объятиях привлекательной коллеги. Вскоре Ирина узнает о любовных похождениях мужа и решает покинуть его навсегда. По иронии судьбы именно в этот момент Сергей понимает, что всегда любил только Иру…
Популярный тележурналист Сергей Куприянов недавно стал главной телеперсоной страны и начал делать собственную передачу. Но успех, деньги и слава не могут заполнить пустоту в супружеских отношениях. Жене Сергея Ирине не хватает его любви и тепла, а сам Сергей ищет новизны, которую находит в объятиях очаровательной коллеги Лены, когда Ирина уезжает в Санкт-Петербург.
Мимолетный роман навсегда остался бы тайной, если бы Ирина не вернулась раньше, чем ожидалось. Тут-то и начали сбываться пророчества странного человека, намекнувшего Сергею на грядущие перемены в его жизни. Теперь ему придется сделать выбор между Леной и Ириной, поняв, что его любовь к жене с годами стала лишь еще крепче.