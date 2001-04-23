Колледж, 2001

Симпатичная, но одинокая Кэт Сторм учится в самом престижном колледже Нью-Йорка «Хьюитт» пытаясь найти друзей среди элитных студентов, которые вовсе не жаждут общаться с девушкой не их круга. Кэт влюблена в звезду «Хьюитта» красивого и самоуверенного Уильяма, и вскоре к своему невероятному удивлению она узнает, что эти чувства взаимны.



Ослепленная романом с парнем ее мечты, Кэт считает, что вознеслась на вершину студенческой славы, но спустя некоторое время «ближний круг» внезапно отвергает ее. Пытаясь понять причину столь резкой перемены в отношениях, Кэт постепенно начинает узнавать шокирующую правду о своих новых друзьях, понимая, как плохо она знает Уильяма…