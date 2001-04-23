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Колледж, 2001

2001 / США / Канада
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13 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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О фильме

Симпатичная, но одинокая Кэт Сторм учится в самом престижном колледже Нью-Йорка «Хьюитт» пытаясь найти друзей среди элитных студентов, которые вовсе не жаждут общаться с девушкой не их круга. Кэт влюблена в звезду «Хьюитта» красивого и самоуверенного Уильяма, и вскоре к своему невероятному удивлению она узнает, что эти чувства взаимны.

Ослепленная романом с парнем ее мечты, Кэт считает, что вознеслась на вершину студенческой славы, но спустя некоторое время «ближний круг» внезапно отвергает ее. Пытаясь понять причину столь резкой перемены в отношениях, Кэт постепенно начинает узнавать шокирующую правду о своих новых друзьях, понимая, как плохо она знает Уильяма…

4.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в России 15 июня 2001
Премьера онлайн 26 августа 2021
Премьера в мире 23 апреля 2001
Возраст 16+
Режиссер
Кристина Уэйн
В ролях
Доминик Суэйн
Доминик Суэйн
Брэд Ренфро
Брэд Ренфро
Бижу Филлипс
Бижу Филлипс
Миша Бартон
Миша Бартон
Уотсон Альберта
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Колледж 2 постера
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