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Безумная и прекрасная Безумная и прекрасная
Киноафиша Фильмы Безумная и прекрасная
Crazy & Beautiful

Безумная и прекрасная, 2001

2001 / США
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Карлос Нуньес – бедный, но спортивно одаренный латиноамериканский подросток, который каждый день совершает двухчасовую поездку на автобусе, чтобы поступить в шикарную среднюю школу на футбольную стипендию. Будучи отличником, Карлос весьма целеустремлен, но его будущее попадает под сомнение, когда он становится объектом любви испорченной девчонки Николь Окли, дочери известного конгрессмена. Когда его друзья, семья и даже собственный отец Николь выступают против их романа ради Карлоса, он предпочитает игнорировать их советы и упорно продолжает свои отношения с Николь, чьи чувства постепенно становятся все более глубокими…

  • Джею Эрнандесу, сыгравшему Карлоса, пришлось выучить многие из своих испанских строк фонетически, потому что он очень плохо говорит по-испански.
  • Изначально Кирстен Данст должна была сниматься в эротической сцене, прописанной в сценарии, но во время съемок ей было лишь 17 лет, а мать актрисы отказалась дать разрешение, опасаясь за будущий имидж дочери. 
  • Многие школьные сцены были сняты в реальной старшей школе. Режиссер хотел, чтобы актеры массовки в фильме были настоящими учениками. У большинства из них не было вообще никакого актерского опыта.
  • Фильм был вдохновлен книгой фотографий Лорен Гринфилд Fast Forward.

Любовь — не только счастье. Она и случай. И испытание. И судьба… Карлос — парень из бедной семьи. Николь — капризная богачка. Обоим по семнадцать лет — и, похоже, это единственное, что у них есть общего. Но кто бы мог подумать, что их почти случайный легкий флирт вдруг так внезапно перерастет в чувство, прихода которого не ожидали оба!

Друзья и близкие героев как один ополчились против их «недопустимой» любви. И вот уже новые Ромео и Джульетта вынуждены отстаивать свое хрупкое чувство перед лицом косного мира, который не хочет понять, что быть такими разными — еще не значит быть не созданными друг для друга.

6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 28 июля 2001
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 29 июня 2001
Возраст 12+
Режиссер
Джон Стокуэлл
Джон Стокуэлл
В ролях
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Джей Эрнандес
Джей Эрнандес
Брюс Дэвисон
Брюс Дэвисон
Люсинда Дженни
Тэрин Мэннинг
Тэрин Мэннинг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Безумная и прекрасная 2 постера
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Безумная и прекрасная
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