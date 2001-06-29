Безумная и прекрасная, 2001

Любовь — не только счастье. Она и случай. И испытание. И судьба… Карлос — парень из бедной семьи. Николь — капризная богачка. Обоим по семнадцать лет — и, похоже, это единственное, что у них есть общего. Но кто бы мог подумать, что их почти случайный легкий флирт вдруг так внезапно перерастет в чувство, прихода которого не ожидали оба!



Друзья и близкие героев как один ополчились против их «недопустимой» любви. И вот уже новые Ромео и Джульетта вынуждены отстаивать свое хрупкое чувство перед лицом косного мира, который не хочет понять, что быть такими разными — еще не значит быть не созданными друг для друга.