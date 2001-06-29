Безумная и прекрасная, 2001

Карлос Нуньес – бедный, но спортивно одаренный латиноамериканский подросток, который каждый день совершает двухчасовую поездку на автобусе, чтобы поступить в шикарную среднюю школу на футбольную стипендию. Будучи отличником, Карлос весьма целеустремлен, но его будущее попадает под сомнение, когда он становится объектом любви испорченной девчонки Николь Окли, дочери известного конгрессмена. Когда его друзья, семья и даже собственный отец Николь выступают против их романа ради Карлоса, он предпочитает игнорировать их советы и упорно продолжает свои отношения с Николь, чьи чувства постепенно становятся все более глубокими…
Любовь — не только счастье. Она и случай. И испытание. И судьба… Карлос — парень из бедной семьи. Николь — капризная богачка. Обоим по семнадцать лет — и, похоже, это единственное, что у них есть общего. Но кто бы мог подумать, что их почти случайный легкий флирт вдруг так внезапно перерастет в чувство, прихода которого не ожидали оба!
Друзья и близкие героев как один ополчились против их «недопустимой» любви. И вот уже новые Ромео и Джульетта вынуждены отстаивать свое хрупкое чувство перед лицом косного мира, который не хочет понять, что быть такими разными — еще не значит быть не созданными друг для друга.