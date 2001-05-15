Шерон работает в полиции и настолько посвящена работе, что до сих пор живет одна. У нее натянутые отношения с родителями и братом, и она нуждается в любви и понимании, и находит их в лице незнакомца по имени Кэтч, спасающего ей жизнь во время вышедшей из под контроля полицейской операции. Кэтч помогает людям, и вскоре Шерон понимает, что все это идет от какой-то трагедии, произошедшей в его прошлом…