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Постер фильма Глаза ангела
5.4
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5.4

Глаза ангела

, 2001
Angel Eyes
США / драма, триллер, мелодрама / 18+
Постер фильма Глаза ангела
5.4

О фильме

Шерон работает в полиции и настолько посвящена работе, что до сих пор живет одна. У нее натянутые отношения с родителями и братом, и она нуждается в любви и понимании, и находит их в лице незнакомца по имени Кэтч, спасающего ей жизнь во время вышедшей из под контроля полицейской операции. Кэтч помогает людям, и вскоре Шерон понимает, что все это идет от какой-то трагедии, произошедшей в его прошлом…

В ролях

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Шэрон Пог
Джеймс Кэвизел
Джеймс Кэвизел
Steven 'Catch' Lambert
Джереми Систо
Джереми Систо
Larry Pogue, Sr.
Терренс Ховард
Терренс Ховард
Robby
Соня Брага
Соня Брага
Josephine Pogue
Виктор Арго
Carl Pogue
Ширли Найт
Ширли Найт
Elanora Davis
Дэниел Магдер
Моне Мазур
Моне Мазур
Kathy Pogue
Дэниэл Мэдждер
Larry Pogue, Jr.
Гайлейн Сент-Ондж
Annie Lambert
Режиссер Луис Мандоки
Сценарист Джералд Ди Пего
Композитор Марко Белтрами
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в мире 15 мая 2001
Дата выхода
15 мая 2001 Россия 16+
25 октября 2001 Бразилия
31 августа 2001 Великобритания
25 октября 2001 Германия
23 ноября 2001 Италия
15 мая 2001 Казахстан
13 декабря 2001 Нидерланды
15 мая 2001 США
13 августа 2001 Турция
15 мая 2001 Украина
10 октября 2001 Франция
7 февраля 2002 Чехия 12+
16 ноября 2001 Южная Корея 19
MPAA R
Бюджет $53 000 000
Сборы в мире $29 715 606
Производство Morgan Creek Entertainment, Franchise Pictures, The Canton Company
Другие названия
Angel Eyes, Mirada de ángel, Anđeoske oči, Angel Eyes - Occhi d'angelo, Angelika matia, Angyali szemek, Aşkın Gücü, Heart of Town, Les yeux d'un ange, Mirada d'àngel, Mirada del angel, Ochi de înger, Oczy anioła, Ojos de ángel, Olhar de Anjo, Olhos de Anjo, Policajtka, Ангелски очи, Глаза ангела, Очи анђела, Очі янгола, エンジェル・アイズ, 超感應頻率

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 15 голосов
5.7 IMDb
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саундтрек фильма Глаза ангела

Цитаты

Sharon Pogue Вижу, у тебя тут новый друг, как его зовут?
Catch Боб
Sharon Pogue [испуганно] Ты своей собаке имя БОБ дал? Он тебе это сказал?
Catch Да!

Отзывы о фильме

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