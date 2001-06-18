Форсаж, 2001

Жестокие уличные молодежные группировки Лос-Анджелеса нашли новый способ выяснить отношения и поделить территорию. Вместо заказных убийств — убийственные гонки на модифицированных машинах с форсированными моторами, на бешеных скоростях, когда так тонка адреналиновая грань, отделяющая жизнь на колесах от смерти в бензиновом костре. Молодой полицейский под прикрытием внедряется в одну из банд и становится таким же уличным гонщиком, чтобы завоевать доверие преступников и пролить свет на серию таинственных и дерзких угонов грузовиков с ценными грузами. Сквозь подозрения и ложь, он настойчиво идет к своей цели... на полном форсаже!