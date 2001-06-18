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The Fast and the Furious

Форсаж, 2001

2001 / США / Германия
7.9 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Банда неизвестных уличных гонщиков повадилась грабить фуры дальнобойщиков с дорогостоящими грузами. Полиция подозревает, что это дело рук неуловимой группировки Доминика Торетто, но не может это доказать. Тем временем в банду к Торетто настойчиво набивается Брайан О’Коннор - молодой стритрейсер на крутой машине, мечтающий заслужить уважение и стать лучшим гонщиком.

  • Во время съемок фильма у Мишель Родригес и Джорданы Брюстер даже не было водительских прав.
  • Фильм, который герои смотрят дома по телевизору - это “Дракон: История Брюса Ли”. Его снял режиссер “Форсажа” Роб Коэн. 
  • Мужчину за рулем черного “Феррари” сыграл продюсер картины Нил Моритц. 
  • Режиссёр Роб Коэн появляется в эпизодической роли доставщика пиццы.
  • В сцене финальной гонки “Dodge Charger” 1970 года поднимался на дыбы благодаря специальным пневмо-толкателями. 
  • Одним из консультантов фильма был настоящий стритрейсер со стажем. Он посоветовал приобрести главные автомобили фильма: “Mitsubishi Eclipse GSX” 1995 года, “Toyota Supra RZ” 1994 и “Mazda RX-7” 1993. Каждая стоила около десяти тысяч долларов и была куплена в пяти экземплярах, плюс примерно по столько же ушло на тюнинг.

Жестокие уличные молодежные группировки Лос-Анджелеса нашли новый способ выяснить отношения и поделить территорию. Вместо заказных убийств — убийственные гонки на модифицированных машинах с форсированными моторами, на бешеных скоростях, когда так тонка адреналиновая грань, отделяющая жизнь на колесах от смерти в бензиновом костре. Молодой полицейский под прикрытием внедряется в одну из банд и становится таким же уличным гонщиком, чтобы завоевать доверие преступников и пролить свет на серию таинственных и дерзких угонов грузовиков с ценными грузами. Сквозь подозрения и ложь, он настойчиво идет к своей цели... на полном форсаже!

7.9 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 18 октября 2001
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 18 июня 2001
Возраст 16+
Режиссер
Роб Коэн
Роб Коэн
В ролях
Вин Дизель
Вин Дизель
Пол Уокер
Пол Уокер
Мишель Родригес
Мишель Родригес
Джордана Брюстер
Джордана Брюстер
Мэтт Шульц
Все актеры и съемочная группа
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