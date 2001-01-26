Свадебный переполох, 2001

Первыми актерами, которые подписались на роли Мэри и Стива, были Дженнифер Лав Хьюитт и Брендан Фрейзер соответственно. Вскоре их заменили Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший. Обе пары в конечном итоге выбыли из проекта из-за конфликтов в съемочном графике, в результате чего роли достались Дженнифер Лопес и Мэттью МакКонахи.

Фильм был полностью снят в Сан-Франциско, и многие главные местные достопримечательности появляются в фильме. Например, некоторые сцены снимались в парке Золотые Ворота, в частности, в Музыкальном зале (между старым музеем Де Янга и старой Калифорнийской Академией наук), Японском чайном саду и библиотеке и Хантингтонских садах. Первая свадебная церемония снималась в часовне Стэнфордского университета.

Мать Фрэнни, которую играет Джоанна Глисон, очень плохо поет в фильме, и ее дочь неоднократно просит ее не петь. На самом деле, у Глисон очень хороший певческий голос, и она даже появлялась в нескольких бродвейских мюзиклах, в том числе «В лес», за который она выиграла премию Тони 1988 года за лучшую женскую роль в мюзикле.

Бри Тернер, которая играет невесту, нуждающуюся в утешении от Дженнифер Лопес в начале фильма, также открыла еще один свадебный фильм в роли подружки невесты в первом заглавном спектакле в фильме «Свадьба лучшего друга». Теории фанатов утверждают, что она играет того же персонажа, которому опять не повезло в любви.

В одной из первых сцен фильма в офисе Мэттью МакКонахи он указывает на фотографию своей «сестры» в рамке. На самом деле на фотографии изображена продюсер и хореограф фильма Энн Флетчер. Ее крошечная роль была вырезана на финальном монтаже.

В сцене в парке, где Стив выбрасывает цветные M&Ms, он говорит, что ест только коричневые, полагая, что у них «наименее искусственная окраска, потому что шоколад уже коричневый». Скорее всего, дело обстоит ровно наоборот, поскольку оболочка этих конфет состоит из сахара и пищевого красителя, а не из шоколада. Вероятно, что более светлые M&M имеют меньше всего искусственного красителя, потому что для получения более светлых цветов требуется меньше пищевого красителя, в то время как, с другой стороны, требуется множество пищевых красителей, чтобы смешать более темный «шоколадно-коричневый» цвет.

На первой свадьбе персонаж Дженнифер Лопес Мария утешает невесту, делая комплимент ее великолепным бедрам. Это небольшая отсылка к огромному вниманию СМИ к «большим» бедрам Лопес, когда она только начинала свою певческую карьеру.

Хулио Макат, оператор фильма, также исполняет в нем камео как парень из газетного киоска, который продает газету персонажу Дженнифер Лопес.