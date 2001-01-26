Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Одиноки вместе" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Свадебный переполох Свадебный переполох
Киноафиша Фильмы Свадебный переполох
The Wedding Planner

Свадебный переполох, 2001

2001 / США / Германия
7.4 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Амбициозная организатор свадеб из Сан-Франциско Мэри Фиоре вновь представлена знакомому с детства Массимо ее отцом Сальваторе, который хочет, чтобы они поженились, но Мэри отказывается. Чтобы получить продвижение по службе, она берется спланировать свадьбу важной шишки Фрэн Доннелли с ее давним бойфрендом по прозвищу Эдди. Когда туфля Мэри застревает в крышке люка, неизвестный мужчина вытаскивает ее прямо перед мусоровозом, и девушке удается поблагодарить его, прежде чем потерять сознание.

Проснувшись в больнице, Мэри встречает своего спасителя, педиатра Стива Эдисона. Ее коллега Пенни уговаривает Стива пойти с ними в кино, а потом специально оставляет пару наедине. Мэри и Стив танцуют, но их прерывает сильный ливень, прежде чем они успевают поцеловаться. Девушка счастлива, но вскоре она неожиданно узнает, что Стив и есть Эдди, жених ее клиентки.

Пока жажда карьерного роста борется внутри Мэри с романтическими чувствами к Стиву, приготовления к свадьбе идут полным ходом. Что же она выберет, и как отнесутся к этому остальные участники церемонии?

Первыми актерами, которые подписались на роли Мэри и Стива, были Дженнифер Лав Хьюитт и Брендан Фрейзер соответственно. Вскоре их заменили Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший. Обе пары в конечном итоге выбыли из проекта из-за конфликтов в съемочном графике, в результате чего роли достались Дженнифер Лопес и Мэттью МакКонахи.

Фильм был полностью снят в Сан-Франциско, и многие главные местные достопримечательности появляются в фильме. Например, некоторые сцены снимались в парке Золотые Ворота, в частности, в Музыкальном зале (между старым музеем Де Янга и старой Калифорнийской Академией наук), Японском чайном саду и библиотеке и Хантингтонских садах. Первая свадебная церемония снималась в часовне Стэнфордского университета.

Мать Фрэнни, которую играет Джоанна Глисон, очень плохо поет в фильме, и ее дочь неоднократно просит ее не петь. На самом деле, у Глисон очень хороший певческий голос, и она даже появлялась в нескольких бродвейских мюзиклах, в том числе «В лес», за который она выиграла премию Тони 1988 года за лучшую женскую роль в мюзикле.

Бри Тернер, которая играет невесту, нуждающуюся в утешении от Дженнифер Лопес в начале фильма, также открыла еще один свадебный фильм в роли подружки невесты в первом заглавном спектакле в фильме «Свадьба лучшего друга». Теории фанатов утверждают, что она играет того же персонажа, которому опять не повезло в любви.

В одной из первых сцен фильма в офисе Мэттью МакКонахи он указывает на фотографию своей «сестры» в рамке. На самом деле на фотографии изображена продюсер и хореограф фильма Энн Флетчер. Ее крошечная роль была вырезана на финальном монтаже.

В сцене в парке, где Стив выбрасывает цветные M&Ms, он говорит, что ест только коричневые, полагая, что у них «наименее искусственная окраска, потому что шоколад уже коричневый». Скорее всего, дело обстоит ровно наоборот, поскольку оболочка этих конфет состоит из сахара и пищевого красителя, а не из шоколада. Вероятно, что более светлые M&M имеют меньше всего искусственного красителя, потому что для получения более светлых цветов требуется меньше пищевого красителя, в то время как, с другой стороны, требуется множество пищевых красителей, чтобы смешать более темный «шоколадно-коричневый» цвет.

На первой свадьбе персонаж Дженнифер Лопес Мария утешает невесту, делая комплимент ее великолепным бедрам. Это небольшая отсылка к огромному вниманию СМИ к «большим» бедрам Лопес, когда она только начинала свою певческую карьеру.

Хулио Макат, оператор фильма, также исполняет в нем камео как парень из газетного киоска, который продает газету персонажу Дженнифер Лопес.

Мало кто так хорошо разбирается в любви и браке, как Мэри Фиоре, ведь она - свадебный церемонимейстер. Однако её собственная личная жизнь оставляет желать лучшего... Однажды, при весьма необычных обстоятельствах, Мэри знакомится со Стивом Эдисоном. Эта встреча заставила героиню фильма поверить в любовь. Каково же было её разочарование, когда она узнала, что Стив должен жениться на очень богатой клиентке! Что победит в душе женщины: разум или чувства, трезвый расчёт или любовь?

7.4 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в России 1 марта 2001
Премьера в мире 26 января 2001
Возраст 12+
Режиссер
Адам Шэнкман
Адам Шэнкман
В ролях
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Джастин Чэмберс
Джуди Грир
Джуди Грир
Алекс Рокко
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Жених напрокат
Жених напрокат (2005)
5.6923075
Наши души по ночам
Наши души по ночам (2017)
6.9
Спеши любить
Спеши любить (2002)
7.4
27 свадеб
27 свадеб (2008)
7
Чего хотят мужчины
Чего хотят мужчины (2019)
5.2727275
Зачарованная 2
Зачарованная 2 (2022)
6.5882354
Фильм находится в подборках
Фильмы для самоизоляции и карантина Фильмы для самоизоляции и карантина
Фильмы с Мэттью Макконахи Фильмы с Мэттью Макконахи
Постер фильма Свадебный переполох 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Свадебный переполох смотреть онлайн

Свадебный переполох

Похожие фильмы онлайн

Жених напрокат
 
Спеши любить
 
27 свадеб
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
24 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Знакомство родителей
Знакомство родителей
2023, США, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Заклятие Абизу
Заклятие Абизу
2022, США, ужасы
Мой любимый призрак
Мой любимый призрак
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши