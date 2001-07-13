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Блондинка в законе Блондинка в законе
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Legally Blonde

Блондинка в законе, 2001

2001 / США
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Очаровательная Эль Вудс встречается с Уорнером Хантингтоном и мечтает стать его женой. Однако вместо того, чтобы предложить Эль руку и сердце, парень шокирует ее известием о разрыве отношений. Дело в том, что Уорнер собирается поступать в Гарвард на юридический факультет, а Эль с ее гламурным образом и стилем жизни никак не вписывается в картину его будущего. Немного поплакав, девушка решает доказать Уорнеру, что он напрасно считает ее ограниченной блондинкой. Она отправляется в Гарвард вслед за своим бывшим возлюбленным. Но уже на месте узнает, что у Уорнера появилась другая…

  • В контракте Риз Уизерспун был пункт, согласно которому весь гардероб героини после съемок полностью переходил во владение актрисы. Так и произошло. 
  • Главная героиня получила имя в честь женского глянцевого журнала Elle. По признанию Аманды Браун, написавшей роман “Блондинка в законе” (который и послужил основой для фильма), именно этот журнал она читала во время учебы в Школе права Стэнфордского университета. 
  • На роль Эль Вудс рассматривались кандидатуры Миллы Йовович, Шарлиз Терон, Алисии Сильверстоун, Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Лав Хьюитт.
  • В 2007 году на Бродвее появился одноименный мюзикл. До закрытия в октябре 2008 года труппой было сыграно 599 представлений.

Она — вылитая гавайская девушка, лидер женского сообщества, "Мисс Июнь" в календаре своего колледжа... Она разработала собственную линию женского нижнего белья и снялась в клипе Рикки Мартина. В конце-концов, она просто симпатичная девчонка, с которой хотел бы пофлиртовать любой парень! Но для ее бой-френда все это не имеет никакого значения: в будущем он собирается стать сенатором, а жены сенаторов должны быть умными и не такими кричаще красивыми. Что ж, нашей героине предстоит выиграть главную битву своей жизни: показать что не только грудью, ногами и светлыми волосами женщина способна достичь заоблачных высот в этом мире.

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 10 октября 2001
Премьера в мире 13 июля 2001
Возраст 12+
Режиссер
Роберт Лукетич
Роберт Лукетич
В ролях
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Люк Уилсон
Люк Уилсон
Сельма Блэр
Сельма Блэр
Мэттью Дэвис
Мэттью Дэвис
Виктор Гарбер
Виктор Гарбер
Все актеры и съемочная группа
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