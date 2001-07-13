Блондинка в законе, 2001

Очаровательная Эль Вудс встречается с Уорнером Хантингтоном и мечтает стать его женой. Однако вместо того, чтобы предложить Эль руку и сердце, парень шокирует ее известием о разрыве отношений. Дело в том, что Уорнер собирается поступать в Гарвард на юридический факультет, а Эль с ее гламурным образом и стилем жизни никак не вписывается в картину его будущего. Немного поплакав, девушка решает доказать Уорнеру, что он напрасно считает ее ограниченной блондинкой. Она отправляется в Гарвард вслед за своим бывшим возлюбленным. Но уже на месте узнает, что у Уорнера появилась другая…
Она — вылитая гавайская девушка, лидер женского сообщества, "Мисс Июнь" в календаре своего колледжа... Она разработала собственную линию женского нижнего белья и снялась в клипе Рикки Мартина. В конце-концов, она просто симпатичная девчонка, с которой хотел бы пофлиртовать любой парень! Но для ее бой-френда все это не имеет никакого значения: в будущем он собирается стать сенатором, а жены сенаторов должны быть умными и не такими кричаще красивыми. Что ж, нашей героине предстоит выиграть главную битву своей жизни: показать что не только грудью, ногами и светлыми волосами женщина способна достичь заоблачных высот в этом мире.