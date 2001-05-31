Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рейс 298» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Что могло быть хуже?
5.5
Киноафиша Фильмы Что могло быть хуже?
5.5

Что могло быть хуже?

, 2001
What's the Worst That Could Happen?
США / комедия, криминал / 18+
Постер фильма Что могло быть хуже?
5.5

О фильме

И Кевина и Макса кормит воровство. Кевин — профессиональный вор, обожающий дорогие вещи, а миллиардер Макс Фербэнкс — беспринципный бизнесмен, не привыкший себе ни в чем отказывать. Кевин намеревается обчистить прибрежную виллу Макса, рассчитывая на отсутствие хозяина, но застает Макса в ванне с роскошной красоткой. Подоспевшая полиция арестовывает незадачливого грабителя, но Максу этого мало. Он снимает с руки закованного в наручники Кевина кольцо, уверяя полицейских, что это его собственность. Вор обкрадывает вора. На самом деле кольцо было подарено Кевину его подружкой, и он готов на все, чтобы его вернуть. Между двумя мошенниками развязывается настоящая война, в ходе которой возникают ситуации гораздо хуже и смешнее, чем они могли себе представить…

В ролях

Мартин Лоуренс
Мартин Лоуренс
Kevin Caffery
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Max Fairbanks
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Berger
Гленн Хедли
Гленн Хедли
Gloria Sidell
Кармен Эджого
Кармен Эджого
Amber Belhaven
Берни Мак
Берни Мак
Дядя Джек
Ларри Миллер
Ларри Миллер
Earl Radburn
Нора Данн
Lutetia Fairbanks
Ричард Шифф
Ричард Шифф
Walter Greenbaum
Уильям Фихтнер
Уильям Фихтнер
Detective Alex Tardio
Режиссер Сэм Уайзман
Сценарист Мэтью Чэпмен, Дональд Уэстлейк
Композитор Тайлер Бэйтс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2001
Премьера онлайн 28 июня 2002
Премьера в мире 31 мая 2001
Дата выхода
27 декабря 2001 Россия 12+
28 июня 2002 Великобритания
13 декабря 2001 Германия
5 июля 2002 Италия
27 декабря 2001 Казахстан
1 июня 2001 Португалия
31 мая 2001 США
27 декабря 2001 Украина
5 марта 2003 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $60 000 000
Сборы в мире $38 464 131
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Turman/Morrissey Company, Hyde Park Entertainment
Другие названия
What's the Worst That Could Happen?, ¿Qué más podría pasar?, ¿Qué más puede pasar?, Daha Kötüsü Olamaz, Den galna jakten på ringen, Escrocs, Hvad er det værste, der kan ske?, Konnasota, Le pire qu'il pourrait arriver, Lo scroccone e il ladro, Mis saaks veel hullemini minna?, Négybalkéz, Nešto najgore što može da ti se desi, O Pior que Podia Acontecer, O Que Mais Pode Acontecer?, Qué más podría pasar?, Sądny dzień, Schlimmer geht's immer!, Ti heirotero borei na sou symvei?, Τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί;, Гірше не буде, Лош късмет, Чтo могло быть хуже?, Що може бути гірше?, O Que Mais Pode Acontecer, Qué más puede pasar, Qué es lo peor que puede pasar?

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 14 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Что могло быть хуже?

Дом большой мамочки
Дом большой мамочки криминал, боевик, комедия
2000, США
6.0
Дом Большой мамочки 2
Дом Большой мамочки 2 криминал, боевик, комедия
2006, США
5.0
Национальная безопасность
Национальная безопасность комедия
2003, США
5.0
Утопим Мону!
Утопим Мону! детектив, криминал, комедия
1999, США
6.0
Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс
Добро пожаловать домой, Роско Дженкинс комедия, мелодрама
2008, США
5.0
По прозвищу «Чистильщик»
По прозвищу «Чистильщик» боевик, криминал, комедия
2007, США
5.0
Реальные кабаны
Реальные кабаны приключения, комедия
2007, США
6.0
Империя
Империя драма, триллер, криминал
2002, США
5.0
Обратно на Землю
Обратно на Землю комедия, фантастика, мелодрама
2001, США / Австралия / Германия / Канада
5.0
Черный рыцарь
Черный рыцарь фэнтези, приключения, комедия
2001, США
6.0
Спросите Синди
Спросите Синди комедия, мелодрама
2001, США
6.0
Недотепы
Недотепы комедия, криминал
2000, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Корейский «ленивый» педикюр делаю за 15 минут и без пемзы: пяточки сияют как после дорогого СПА
Мой черный список в «Светофоре»: 4 товара, которые не беру даже со скидкой 90% (и 5 товаров, который просто огонь)
Как правильно ответить на вопрос «Как дела?», чтобы жить в достатке до старости — «нормально» и «потихоньку» оставьте неудачникам
Проглотите за вечер, но продолжения не дождетесь: 5 лучших мини-сериалов за последнюю пятилетку
Почему Арагорна в «Возвращении короля» короновал именно Гэндальф? Джексон наплевал на книги Толкина — в очередной раз!
До GTA VI еще 5 месяцев и 10 000 рублей – так что ловите 3 фильма не хуже игры Rockstar: №2 – чистый Vice City от Майкла Бэя
«Это позорнее “Цыпленка Цыпы"»: худший мульт в истории Disney зрители ненавидят уже 20 лет – дикие убытки на $100 000 000
Какого «Лешего»? Устал от НТВ и включил Первый канал: сразу попал на идеальный аперитив перед «Невским» – с Цыгановым и… Овечкиным
«Это же вам не лезгинка, а тест»: вспомните 6 фильмов Гайдая по кадру с танцем и попытайтесь не пуститься в пляс
Отменяйте шашлыки, убирайте палатки: 5 крутых ужастиков, в которых отдых на природе пошел совсем не по плану
С советского ответа «Индиане Джонсу» зрители выходили «полуживыми от страха»: фильм уникальный, но «шок для неокрепшей психики»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше