И Кевина и Макса кормит воровство. Кевин — профессиональный вор, обожающий дорогие вещи, а миллиардер Макс Фербэнкс — беспринципный бизнесмен, не привыкший себе ни в чем отказывать. Кевин намеревается обчистить прибрежную виллу Макса, рассчитывая на отсутствие хозяина, но застает Макса в ванне с роскошной красоткой. Подоспевшая полиция арестовывает незадачливого грабителя, но Максу этого мало. Он снимает с руки закованного в наручники Кевина кольцо, уверяя полицейских, что это его собственность. Вор обкрадывает вора. На самом деле кольцо было подарено Кевину его подружкой, и он готов на все, чтобы его вернуть. Между двумя мошенниками развязывается настоящая война, в ходе которой возникают ситуации гораздо хуже и смешнее, чем они могли себе представить…
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