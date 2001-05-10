Сестры, 2001

Восьмилетняя Дина и 13-летняя Света – единоутробные сестры, которые терпеть не могут друг друга. После того как из тюрьмы возвращается отец Дины Алик, ситуация лишь усугубляется: бандиты требуют от Алика изъятый милицией общак, а в случае, если он не вернет деньги, обещают забрать дочерей. Родители пытаются спрятать Дину и Свету, но бандиты быстро вычисляют их местонахождение. Тогда сестры решают, что безопаснее всего находиться в дороге, и сбегают.