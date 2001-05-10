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Сестры, 2001

2001 / Россия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Восьмилетняя Дина и 13-летняя Света – единоутробные сестры, которые терпеть не могут друг друга. После того как из тюрьмы возвращается отец Дины Алик, ситуация лишь усугубляется: бандиты требуют от Алика изъятый милицией общак, а в случае, если он не вернет деньги, обещают забрать дочерей. Родители пытаются спрятать Дину и Свету, но бандиты быстро вычисляют их местонахождение. Тогда сестры решают, что безопаснее всего находиться в дороге, и сбегают.

  • Своей датой рождения Света называет 19 апреля 1987 года. Именно в эту дату родилась исполнительница роли Светы Оксана Акиньшина.
  • В фильме снялись две цыганские семьи – Левановские и Ивановы. По сюжету фильма, они «работают» на рынках, а в реальной жизни – выступают в ансамбле.
  • Сценарий к фильму Сергей Бодров написал всего за две недели. В основу легла похожая история о двух казахских девочках.
  • Придумать финал фильма Сергею Бодрову помог актер Виктор Сухоруков
  • Картина стала первой и единственной завершенной режиссерской работой Сергея Бодрова.
  • Старшая сестра Света получила свое имя в честь супруги Бодрова.
  • Режиссер Сергей Бодров появляется в небольшой роли. Он играет бандита, имя которого не называется, но, судя по звучащей музыке и поведению персонажа, это Данила Багров из фильмов «Брат» и «Брат-2».

Дина и Света ненавидят друг друга, хотя в них течет одна кровь. Вышедший на свободу отец Дины оказывается в тяжёлой ситуации. Бандиты собираются похитить его ребёнка, и он вынужден прятать обеих девочек. Но убежище оказывается ненадёжным, и детям приходится бежать. Столкнувшись с жестокостью жизни, девочки станут настоящими сестрами.

7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в России 10 мая 2001
Премьера в мире 10 мая 2001
Возраст 16+
Режиссер
Сергей Бодров мл.
Сергей Бодров мл.
В ролях
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Екатерина Горина
Роман Агеев
Роман Агеев
Татьяна Колганова
Татьяна Колганова
Сергей Бодров мл.
Сергей Бодров мл.
Все актеры и съемочная группа
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Сестры
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