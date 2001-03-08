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История Рыцаря История Рыцаря
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A Knight's Tale

История Рыцаря, 2001

2001 / США
7.9 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Юный Уильям Тэтчер служит оруженосцем у благородного сэра Эктора. Парень грезит рыцарскими турнирами, но по уставу принимать в них участие могут лишь представители знатных семей. Однажды во время поединка сэр Эктор гибнет, а Уильям, надев его доспехи, выходит на поле битвы и побеждает соперника. Окрыленный успехом, герой берет новое имя - Ульрих фон Лихтенштайн - и с помощью странствующего поэта Джеффри Чосера придумывает себе родословную и биографию. Так начинается путь рыцаря, на котором будет место и смертельным опасностям, и крепкой любви.

  • Съемки фильма проходили в Чехии, поэтому большинство статистов не понимали английского языка. В сцене, где Чосер представляет толпе “сэра Ульриха”, должны были раздаться аплодисменты, однако актеры массовки недоуменно молчали. Создатели решили включить их первоначальную реакцию в конечный вариант фильма. 
  • В 2003 году Хит Леджер и Шэннин Соссамон вновь сыграли влюбленных в триллере “Пожиратель грехов”. 
  • “Кентерберийские рассказы” Джеффри Чосера открываются главой под названием “История рыцаря” (в других вариантах перевода - “Рассказ рыцаря”).  
  • Во время съемок Пол Беттани так усердно кричал, объявляя сэра Ульриха, что в конце концов заболел ларингитом.

На экране - глубокое Средневековье В нapoдe и среди аристократии очень популярны турниры. Молодой оруженосец Уильям Тэтчер (Хит Леджер) мечтает стать чемпионом. На первый взгляд, мечта несбыточна: для участия в таких соревнованиях необходимо быть рыцарем, а Уильям - простолюдин. Но, как говаривал отец Тэтчера, «если человек по-настоящему верит, ему подвластно все». Уильям верит в свою мечту сильно и страстно. Поддельные документы дают ему благородное имя, сила и отвага - славу непобедимого рыцаря. В итоге на долю кинематографической интриги остается только завоевание титула чемпиона и сердца прекрасной дамы. Но и этой малости для двухчасовой ленты хватает с избытком.

7.9 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 30 августа 2001
Премьера в мире 8 марта 2001
Возраст 12+
Режиссер
Брайан Хелгеленд
Брайан Хелгеленд
В ролях
Хит Леджер
Хит Леджер
Шаннин Соссамон
Шаннин Соссамон
Марк Эдди
Марк Эдди
Пол Беттани
Пол Беттани
Все актеры и съемочная группа
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История Рыцаря
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