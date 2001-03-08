История Рыцаря, 2001

На экране - глубокое Средневековье В нapoдe и среди аристократии очень популярны турниры. Молодой оруженосец Уильям Тэтчер (Хит Леджер) мечтает стать чемпионом. На первый взгляд, мечта несбыточна: для участия в таких соревнованиях необходимо быть рыцарем, а Уильям - простолюдин. Но, как говаривал отец Тэтчера, «если человек по-настоящему верит, ему подвластно все». Уильям верит в свою мечту сильно и страстно. Поддельные документы дают ему благородное имя, сила и отвага - славу непобедимого рыцаря. В итоге на долю кинематографической интриги остается только завоевание титула чемпиона и сердца прекрасной дамы. Но и этой малости для двухчасовой ленты хватает с избытком.