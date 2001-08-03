Час пик 2, 2001

История начинается непосредственно с того момента, на котором закончилась первая часть - полицейские Ли и Картер прибывают в Гонконг по следам преступников, замышляющих похищение китайский сокровищ и продажи их в штатах. По мере того, как детективы Картер и Ли становятся все больше и больше запутанными в преступном заговоре, вовлекающем их в смертоносную Триаду, поездка в стиле нон-стоп от Гонконга до Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса, оборачивается для них безумно интересным, смешным и в то же время опасным приключением. Полицейские должны использовать все свои навыки, чтобы заманить в ловушку одного из самых опасных преступников в мире...