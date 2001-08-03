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Rush Hour 2

Час пик 2, 2001

2001 / США
8.2 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Инспектор Ли и детектив Картер, ставшие настоящими друзьями после предыдущего дела, наслаждаются отдыхом в Гонконге. Отпуск длится недолго - кто-то устраивает взрыв в американском посольстве. Инспектора Ли назначают расследовать это дело, а Картер вызывается ему помогать. Раскрытие преступления становится делом чести, когда Ли узнает, что в нем замешан убийца его отца.

  • Дон Чидл согласился сниматься в этом фильме только при условии, что ему придется драться с Джеки Чаном и говорить по-китайски. 
  • Сцена, где Картер и Ли бегут по Гонконгу голыми, была снята на реальных улицах, поскольку съемочная группа не смогла добиться перекрытия движения ради съемок. 
  • На фальшивых долларовых купюрах, использованных в фильме, написано: “Мы верим в собаку” (на настоящих долларах написано “Мы верим в Бога”). Некоторые актеры массовки ушли со съемочной площадки с фальшивыми деньгами, и в конечном итоге подделки всплыли в нескольких казино в Лас-Вегасе. Ситуация настолько вышла из-под контроля, что производство фильма было остановлено, на время, пока ФБР проводило расследование произошедшего. 
  • Крис Такер рассказал, что, когда они снимали сцены в Гонконге, многие местные жители принимали его за звезду НБА Коби Брайанта.

История начинается непосредственно с того момента, на котором закончилась первая часть - полицейские Ли и Картер прибывают в Гонконг по следам преступников, замышляющих похищение китайский сокровищ и продажи их в штатах. По мере того, как детективы Картер и Ли становятся все больше и больше запутанными в преступном заговоре, вовлекающем их в смертоносную Триаду, поездка в стиле нон-стоп от Гонконга до Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса, оборачивается для них безумно интересным, смешным и в то же время опасным приключением. Полицейские должны использовать все свои навыки, чтобы заманить в ловушку одного из самых опасных преступников в мире...

8.2 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 20 декабря 2001
Премьера в мире 3 августа 2001
Возраст 12+
Режиссер
Бретт Рэтнер
Бретт Рэтнер
В ролях
Джеки Чан
Джеки Чан
Крис Такер
Крис Такер
Джон Лоне
Розелин Санчез
Чжан Цзыи
Чжан Цзыи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Час пик 2 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Igor_Kirkorov 23 февраля 2023, 22:22
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
disturatro 23 февраля 2023, 17:07
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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36 голосов
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саундтрек фильма Час пик 2
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