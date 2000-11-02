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Ангелы Чарли Ангелы Чарли
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Charlie's Angels

Ангелы Чарли, 2000

2000 / США / Германия
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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“Ангелы Чарли” - это сверхсекретное подразделение специальных агентов, состоящее из трех элитных бойцов: сексуальной блондинки Натали, суровой рыженькой Дилан и неприступной брюнетки-азиатки Алекс. Их нанимает вице-президент крупной компании, которая просит найти похищенного конкурентами партнера. С помощью новейших технологий, мощного оружия, боевых искусств и своего женского очарования “Ангелы” всегда выполняют поставленную задачу, но на этот раз все будет не так просто...

  • Дрю Бэрримор была одним из продюсеров фильма, поскольку купила права на экранизацию ремейка “Ангелов Чарли” 1976 года. Это решение принесло ей десятки миллионов долларов. 
  • Изначально у Тощего мужика были реплики, но актеру Криспину Гловеру они так не понравились, что он попросил их убрать. Режиссер МакДжи и продюсер Дрю Бэрримор согласились, поскольку так этот персонаж выглядел более загадочно. 
  • Криспин Гловер сам придумал многие эксцентричные черты своего персонажа, например, вырывать женские волосы, нюхать их, а затем кричать. 
  • Секретный язык, на котором говорят Ангелы, - это финский, хотя их произношение оставляет желать лучшего.
  • Дрю Бэрримор - большая поклонница книг про Гарри Поттера. Она даже зачитывала отрывки из книг актерам и съемочной группе во время съемок. В начале фильма, когда демонстрируются отрывки из предыдущих миссий Ангелов, ее героиню можно увидеть в маскировке Гарри Поттера.

Прыжки с самолета, виртуозная маскировка, ежедневные драки —- обычное занятие для женщин, если они —- Ангелы Чарли, суперсекретное элитное спецподразделение, которому доверяют только невыполнимые. С помощью новейших технологий, современного оружия, боевых искусств и убийственного женского очарования Ангелы Чарли творят чудеса. Но настоящим испытанием станет лишь это последнее задание...

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 1 февраля 2001
Премьера онлайн 10 декабря 2016
Премьера в мире 2 ноября 2000
Возраст 12+
Режиссер
МакДжи
МакДжи
В ролях
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
Люси Лью
Люси Лью
Билл Мюррей
Билл Мюррей
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Все актеры и съемочная группа
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