Ангелы Чарли, 2000

“Ангелы Чарли” - это сверхсекретное подразделение специальных агентов, состоящее из трех элитных бойцов: сексуальной блондинки Натали, суровой рыженькой Дилан и неприступной брюнетки-азиатки Алекс. Их нанимает вице-президент крупной компании, которая просит найти похищенного конкурентами партнера. С помощью новейших технологий, мощного оружия, боевых искусств и своего женского очарования “Ангелы” всегда выполняют поставленную задачу, но на этот раз все будет не так просто...