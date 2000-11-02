Ангелы Чарли, 2000

“Ангелы Чарли” - это сверхсекретное подразделение специальных агентов, состоящее из трех элитных бойцов: сексуальной блондинки Натали, суровой рыженькой Дилан и неприступной брюнетки-азиатки Алекс. Их нанимает вице-президент крупной компании, которая просит найти похищенного конкурентами партнера. С помощью новейших технологий, мощного оружия, боевых искусств и своего женского очарования “Ангелы” всегда выполняют поставленную задачу, но на этот раз все будет не так просто...
Прыжки с самолета, виртуозная маскировка, ежедневные драки —- обычное занятие для женщин, если они —- Ангелы Чарли, суперсекретное элитное спецподразделение, которому доверяют только невыполнимые. С помощью новейших технологий, современного оружия, боевых искусств и убийственного женского очарования Ангелы Чарли творят чудеса. Но настоящим испытанием станет лишь это последнее задание...