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Постер фильма Животное
6.1
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6.1

Животное

, 2001
The Animal
США / комедия / 18+
Постер фильма Животное
6.1

О фильме

Какие только странные пути порой не ведут к исполнению желаний! Простак Марвин всю жизнь мечтал стать крутым полицейским. Но тщетно. Не было счастья, да несчастье помогло: попав в автокатастрофу, герой был спасен от смерти слегка чокнутым доктором Уайлдером. Вышедшие из строя внутренние органы Марвина тот заменил на органы разных животных, благодаря чему его пациент не только выздоровел, но и обрел таланты своих доноров. Используя новые возможности, герой наконец становится настоящим суперкопом, но… Вместе с отличными рефлексами, силой и выносливостью Марвин получил от зверей и их дремучие инстинкты, внезапно и всегда не вовремя пробуждающиеся!

В ролях

Роб Шнайдер
Роб Шнайдер
Marvin
Коллмн Хэскелл
Rianna
Джон К. МакГинли
Джон К. МакГинли
Sgt. Sisk
Эдвард Эснер
Эдвард Эснер
Chief Wilson
Майкл Кейтон
Майкл Кейтон
Dr. Wilder
Луис Ломбарди
Fatty
Гай Торри
Miles
Bob Rubin
Bob Harris
Pilar Schneider
Mrs. De La Rosa
Скотт Уилсон
Скотт Уилсон
Mayor
Режиссер Люк Гринфилд
Сценарист Том Брейди, Роб Шнайдер
Композитор Тедди Кастелуччи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в мире 21 марта 2001
Дата выхода
15 августа 2001 Россия 12+
2 августа 2001 Австралия
11 апреля 2002 Аргентина
26 декабря 2001 Бельгия
9 ноября 2001 Болгария
16 ноября 2001 Бразилия
2 ноября 2001 Великобритания
11 октября 2001 Венгрия
20 сентября 2001 Германия
30 августа 2001 Гонконг
23 ноября 2001 Греция
30 ноября 2001 Дания
26 октября 2001 Египет
19 июля 2001 Израиль
2 ноября 2001 Ирландия
13 июля 2001 Исландия
11 октября 2001 Испания
11 июля 2003 Италия
22 августа 2001 Казахстан
14 сентября 2001 Колумбия
13 ноября 2001 Кувейт
6 сентября 2001 Малайзия
13 июля 2001 Мексика
30 августа 2001 Нидерланды
2 августа 2001 Новая Зеландия
27 июля 2001 Норвегия
6 сентября 2001 Перу
23 ноября 2001 Польша
18 января 2002 Португалия
1 июня 2001 США
18 октября 2001 Сингапур
7 декабря 2001 Турция
22 августа 2001 Украина
8 августа 2001 Филиппины
10 августа 2001 Финляндия
26 декабря 2001 Франция
20 сентября 2001 Чехия
13 сентября 2001 Швейцария
7 сентября 2001 Швеция
7 сентября 2001 Эстония
9 ноября 2001 Южная Корея
30 марта 2002 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $47 000 000
Сборы в мире $85 191 134
Производство Revolution Studios, Happy Madison Productions
Другие названия
The Animal, Animal, Animal - Das Tier im Manne, Animal ! L'Animal..., Animal Man, Animalul, Cảnh Sát Thú, Elukas, Elukka, En mann for sitt dyr, Estoy hecho un animal, Gyvunas, Hayvan, O 'Verdadeiro' Animal, Sketo zoon, Tök állat, Životinja, Životinjski instikt, Zoo Boy, Zvíře, Zwierzak, Σκέτο ζώον, Животное, Животното, Тварина, アニマルマン, 獸性大發, Zhivotnoto, Zhivotnoye, Tvaryna, The Animal - Das Tier im Manne

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
4.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Sgt. Sisk Дамы и господа, наш подозреваемый — не человек. Он в своей стихии в буше. Стрелять на поражение. Вопросы есть?
Mob Member О, да, да, у меня вопрос. Когда нам зажигать факелы?
Sgt. Sisk Когда стемнеет.
Mob Member Ага, понятно. О, ещё вопрос. Допустим, гипотетически, если кто-то уже зажёг свой факел. Было бы круто, если бы он мог его не гасить, да?
Sgt. Sisk Да.
Mob Member Отлично. Отлично.
Sgt. Sisk Если вопросов больше нет...
Mob Member Эй, эй, эй, ещё вопрос. Если одна часть толпы отделится от другой, не должно ли быть место, где мы можем собраться? Может, секретное место, чтобы две группы могли соединиться и стать большой толпой снова.
Sgt. Sisk Оставайся с толпой.
Mob Member Оставайся с толпой. Ладно.
Sgt. Sisk Верно.
Mob Member Эй, эй, эй, ещё вопрос. Разве этот парень не заслуживает справедливого суда?
Sgt. Sisk Ты — в конец толпы!
Mob Member «В конец толпы»? Что? Это моё место! Я пришёл раньше!
Sgt. Sisk Ладно, *вон* из толпы!
Mob Member Эта толпа — отстой.

Отзывы о фильме

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