Искусственный разум, 2001

В середине XXI столетия человечество совершило прорыв в компьютерных технологиях — был создан искусственный разум, способный осознать факт своего существования. При помощи новой системы искусственного интеллекта люди надеются справиться с таянием полярных ледяных шапок, приведшим к повышению уровня Мирового океана и затоплению множества прибрежных городов. Также в помощь людям были разработаны роботы-андроиды с разнообразными функциями. Один такой андроид по имени Дэвид, выполненный в форме 12-летнего мальчика и запрограммированный на сыновнюю любовь, вдруг понимает, что быть человеком — это нечто совсем другое, чем быть роботом...