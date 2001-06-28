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Искусственный разум Искусственный разум
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Artificial Intelligence: AI

Искусственный разум, 2001

2001 / США
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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В недалеком будущем люди создают реалистичных роботов, называемых мехами, в качестве послушных слуг. Одна из компаний-производителей мехов создает Дэвида, искусственного ребенка, который впервые испытывает настоящие чувства, особенно бесконечную любовь к своей «матери» Монике. Моника – женщина, которая усыновила его вместо своего настоящего сына, который спит в криостазе, больной неизлечимой болезнью. Дэвид счастливо живет с Моникой и ее мужем, но когда их настоящий сын возвращается домой после нахождения лекарства, его жизнь кардинально меняется.

  • Стэнли Кубрик начал работать над этим проектом за два десятилетия до своей смерти, но по ходу дела он решил попросить Стивена Спилберга стать режиссером, сказав, что это «ближе к его чувствам». Они сотрудничали в течение нескольких лет, в результате чего Кубрик дал Спилбергу полную трактовку истории и ее концептуальные элементы. 
  • Чтобы больше подчеркнуть его нечеловеческий облик, каждый день перед съемками все открытые участки кожи Хейли Джоэла Осмента (лицо, руки, руки и так далее) полностью выбривали гримеры, чтобы придать его телу более пластичный вид.
  • Голова Дэвида очень часто изображается с нимбом: свет на кухне, на обеденном столе, в его кровати, кадр из зеркала заднего вида, полная луна и так далее.

В середине XXI столетия человечество совершило прорыв в компьютерных технологиях — был создан искусственный разум, способный осознать факт своего существования. При помощи новой системы искусственного интеллекта люди надеются справиться с таянием полярных ледяных шапок, приведшим к повышению уровня Мирового океана и затоплению множества прибрежных городов. Также в помощь людям были разработаны роботы-андроиды с разнообразными функциями. Один такой андроид по имени Дэвид, выполненный в форме 12-летнего мальчика и запрограммированный на сыновнюю любовь, вдруг понимает, что быть человеком — это нечто совсем другое, чем быть роботом...

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 1 ноября 2001
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 28 июня 2001
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Хэйли Джоэл Осмент
Хэйли Джоэл Осмент
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Фрэнсис О’Коннор
Фрэнсис О’Коннор
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Искусственный разум 5 постеров
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Искусственный разум
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11 мая 2021 14:40
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