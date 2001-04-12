Отзывы о фильме
Вы готовы к возвращению Крокодила Данди? В третьей части этого безумно популярного фильма Мик Данди, следуя за своей подругой, журналисткой Сью Чарльстон, переселяется из деревенской глуши Австралии в модный и суетливый Лос-Анджелес. Сью возглавляет лос-анжелесский офис газеты своего отца и пытается выяснить причины гибели одного из лучших журналистов. Данди, которому надоело беспрерывно попадать в глупые и комичные ситуации, включается в журналистское расследование Сью…
|30 июля 2001
|Россия
|12+
|12 апреля 2001
|Австралия
|6 июля 2001
|Бразилия
|L
|24 августа 2001
|Великобритания
|21 июня 2001
|Германия
|21 сентября 2001
|Дания
|7 сентября 2001
|Испания
|30 июля 2001
|Казахстан
|16 августа 2001
|Нидерланды
|18 апреля 2001
|США
|30 июля 2001
|Украина
|26 июня 2001
|Франция
|2 августа 2001
|Чехия
|U
|17 августа 2001
|Швеция
|7