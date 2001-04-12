Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
4.8 Рейтинг IMDb: 4.8
Крокодил Данди в Лос-Анджелесе

Крокодил Данди в Лос-Анджелесе

Crocodile Dundee in Los Angeles 18+
О фильме

Вы готовы к возвращению Крокодила Данди? В третьей части этого безумно популярного фильма Мик Данди, следуя за своей подругой, журналисткой Сью Чарльстон, переселяется из деревенской глуши Австралии в модный и суетливый Лос-Анджелес. Сью возглавляет лос-анжелесский офис газеты своего отца и пытается выяснить причины гибели одного из лучших журналистов. Данди, которому надоело беспрерывно попадать в глупые и комичные ситуации, включается в журналистское расследование Сью…

Страна США / Австралия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 12 апреля 2001
Дата выхода
30 июля 2001 Россия 12+
12 апреля 2001 Австралия
6 июля 2001 Бразилия L
24 августа 2001 Великобритания
21 июня 2001 Германия
21 сентября 2001 Дания
7 сентября 2001 Испания
30 июля 2001 Казахстан
16 августа 2001 Нидерланды
18 апреля 2001 США
30 июля 2001 Украина
26 июня 2001 Франция
2 августа 2001 Чехия U
17 августа 2001 Швеция 7
MPAA PG
Бюджет $21 150 000
Сборы в мире $39 438 674
Производство Bungalow Productions, Silver Lion Films, Vision View Entertainment
Другие названия
Crocodile Dundee in Los Angeles, Cocodrilo Dundee en Hollywood, Crocodile Dundee 3, Crocodile Dundee i Los Angeles, Crocodilo Dundee em Los Angeles, Cocodril Dundee a Los Angeles, Cocodrilo Dundee en Los Angeles, Crocodile Dundee à Los Angeles, Crocodile Dundee III, Crocodile Dundee in Hollywood, Crocodile Dundee în Los Angeles, Crocodile Dundee Los Angelesissa, Crocodile Dundee Returns, Crocodilo Dundee 3, Crocodilo Dundee em Hollywood, Krokodil Dandi u Los Anđelesu, Krokodil Dundee 3. - Krokodil Dundee Los Angelesben, Krokodíl Dundee v Los Angeles, Krokodilas Dandis Los Andžele, Krokodill Dundee 3, Krokodýl Dundee v Los Angeles, Krokodyl Dundee w Los Angeles, Thánh Vật Cá Sấu ở Los Angeles, Timsah Dundee Los Angeles'ta, Ο Κροκοδειλάκιας στο Χόλιγουντ, Дънди Крокодила в Лос Анджелис, Крокодил Данди в Лос-Анджелесе, Крокодил Данді в Лос-Анджелесі, クロコダイル・ダンディーin L.A.
Режиссер
Саймон Уинсер
В ролях
Пол Хоган
Пол Хоган
Линда Козловски
Джер Бернс
Джонатан Бэнкс
Джонатан Бэнкс
Алек Уилсон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.8
12 голосов
4.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

