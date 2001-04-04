Дневник Бриджит Джонс, 2001

Бриджет Джонс — тридцатилетняя жительница Лондона — просыпается утром на Новый год с головной болью от похмелья и по-прежнему одинокой. Что еще хуже, ей необходимо отправиться к родителям на ежегодное застолье с индейкой. Видеть все те же лица, выслушивать вопросы о личной жизни, знакомиться с какими-то придурковатыми кандидатами, заботливо подбираемыми тетушками и дядюшками — невыносимо. А тут еще босс на работе начинает флиртовать с Бриджет посредством электронной почты, ей нужно будет выступить на пресс-конференции по поводу новой книги, выпускаемой ее издательством — в общем, череда забавных и просто смешных событий подхватывет простушку Джонс.