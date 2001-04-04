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Дневник Бриджит Джонс Дневник Бриджит Джонс
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Bridget Jones's Diary

Дневник Бриджит Джонс, 2001

2001 / Великобритания / Франция
7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Бриджет Джонс — тридцатилетняя жительница Лондона — просыпается утром на Новый год с головной болью от похмелья и по-прежнему одинокой. Что еще хуже, ей необходимо отправиться к родителям на ежегодное застолье с индейкой. Видеть все те же лица, выслушивать вопросы о личной жизни, знакомиться с какими-то придурковатыми кандидатами, заботливо подбираемыми тетушками и дядюшками — невыносимо. А тут еще босс на работе начинает флиртовать с Бриджет посредством электронной почты, ей нужно будет выступить на пресс-конференции по поводу новой книги, выпускаемой ее издательством — в общем, череда забавных и просто смешных событий подхватывет простушку Джонс.

7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 11 июля 2001
Премьера в мире 4 апреля 2001
Возраст 16+
Режиссер
Шэрон Магуайр
Шэрон Магуайр
В ролях
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Хью Грант
Хью Грант
Колин Ферт
Колин Ферт
Сэлли Филлипс
Сэлли Филлипс
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Все актеры и съемочная группа
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Дневник Бриджит Джонс
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