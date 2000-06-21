Побег из курятника, 2000

Жизнь пестрых несушек скучна и сера — сиди за забором в домике, неси яйца регулярно, клюй зерно... Только курица Джинджер не может усидеть на месте — она всякий раз изобретает новые способы сбежать из заточения, но всякий раз ее побег заканчивается наказанием в ящике для угля. Но однажды ночью Джинджер становится свидетельницей настоящего чуда — с неба на нее сваливается летающий петух Рокки. Если куры научатся летать, то они легко смогут покинуть ненавистую тюрьму! А тем временем хозяйка птицефермы, миссис Твиди, решает, что яйца — это не лучший способ получения прибыли. Она закупает чудовищный агрегат, на вход которого подаются куры, а на выходе получаются пирожки с курятиной. Времени на организацию побега остается все меньше и меньше...