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Побег из курятника
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Chicken Run

Побег из курятника, 2000

2000 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Жизнь пестрых несушек скучна и сера — сиди за забором в домике, неси яйца регулярно, клюй зерно... Только курица Джинджер не может усидеть на месте — она всякий раз изобретает новые способы сбежать из заточения, но всякий раз ее побег заканчивается наказанием в ящике для угля. Но однажды ночью Джинджер становится свидетельницей настоящего чуда — с неба на нее сваливается летающий петух Рокки. Если куры научатся летать, то они легко смогут покинуть ненавистую тюрьму! А тем временем хозяйка птицефермы, миссис Твиди, решает, что яйца — это не лучший способ получения прибыли. Она закупает чудовищный агрегат, на вход которого подаются куры, а на выходе получаются пирожки с курятиной. Времени на организацию побега остается все меньше и меньше...

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в России 22 марта 2001
Премьера онлайн 1 июля 2022
Премьера в мире 21 июня 2000
Возраст 6+
Режиссер
Питер Лорд
В ролях
Фил Дэниэлс
Линн Фергюсон
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Тони Хэйгарт
Джейн Хоррокс
Джейн Хоррокс
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Побег из курятника 2 постера
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
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