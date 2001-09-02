Молодой, преуспевающий юрист сбивает девушку и в панике скрывается с места происшествия, но совесть и невыносимое чувство вины превращают его жизнь в ад; профессор физики изменяет своей жене с коллегой по работе, под прессингом обстоятельств он отказывается поставить высший балл своему студенту и тот кончает с собой; циничный и желчный бизнесмен увольняет своего подчиненного только за то, что тот — неисправимый. оптимист… Но цепочка страшных совпадений даются людям неслучайно: они должны вырваться из жестокой хватки тисков неумолимой судьбы с очистившимися душами, чтобы заново найти утраченное счастье…
|2 сентября 2001
|Россия
|16+
|2 сентября 2001
|Италия
|2 сентября 2001
|Казахстан
|29 марта 2002
|США
|2 сентября 2001
|Украина