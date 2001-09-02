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Постер фильма Тринадцать разговоров об одном и том же
6.8
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6.8

Тринадцать разговоров об одном и том же

, 2001
Thirteen Conversations About One Thing
США / драма / 18+
Постер фильма Тринадцать разговоров об одном и том же
6.8

О фильме

Молодой, преуспевающий юрист сбивает девушку и в панике скрывается с места происшествия, но совесть и невыносимое чувство вины превращают его жизнь в ад; профессор физики изменяет своей жене с коллегой по работе, под прессингом обстоятельств он отказывается поставить высший балл своему студенту и тот кончает с собой; циничный и желчный бизнесмен увольняет своего подчиненного только за то, что тот — неисправимый. оптимист… Но цепочка страшных совпадений даются людям неслучайно: они должны вырваться из жестокой хватки тисков неумолимой судьбы с очистившимися душами, чтобы заново найти утраченное счастье…

В ролях

Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Troy
Дэвид Конноли
Owen
Джозеф Сираво
Bureau Chief
Джон Туртурро
Джон Туртурро
Walker
Эми Ирвинг
Эми Ирвинг
Алан Аркин
Алан Аркин
Gene
А.Д. Майлз
Co-Worker
Сиг Либовиц
Assistant Attorney
Грег Пак
Legal Assistant
Дион Грэм
Defense Attorney
Фернандо Лопес
Defendant
Режиссер Джилл Шпрехер
Сценарист Karen Sprecher, Джилл Шпрехер
Композитор Алекс Вурман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в мире 2 сентября 2001
Дата выхода
2 сентября 2001 Россия 16+
2 сентября 2001 Италия
2 сентября 2001 Казахстан
29 марта 2002 США
2 сентября 2001 Украина
MPAA R
Бюджет $4 500 000
Сборы в мире $3 706 652
Производство Stonelock Pictures, Single Cell Pictures, double A Films
Другие названия
Thirteen Conversations About One Thing, 13 Conversations About One Thing, Vidas contadas, 13 Conversations, 13 pазговоров об одном, 13 variazioni sul tema, 13 컨버세이션, Bir Konu on Üç Sohbet, Bonheur es-tu là?, Confidences intimes, Dekatreis apopseis gia tin eftyhia, Dekatreis syzitiseis gia to idio pragma, Kavalkád az élet, Keskusteluja elämästä, Kolmteist vestlust ühel teemal, Thirteen Conversations, Tredici variazioni sul tema, Treze Visões, Trzynaście rozmów o tym samym, Vidas ao Acaso, 命運的13個交叉口

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 14 голосов
7 IMDb

Цитаты

Richard 'Dick' Lacey Иногда бы хотелось заглянуть в будущее.
Richard 'Dick' Lacey Вот в этом и вся проблема, да?
Richard 'Dick' Lacey Жизнь, понимаешь, имеет смысл лишь когда смотришь на неё задним числом.
Richard 'Dick' Lacey Жаль, что приходится проживать её вперёд.

Отзывы о фильме

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