Моя звезда, 2001

Николь 14 лет и она уверена: скоро в ее жизни случится что-то важное. И вот появляется Кристофер. Ему тоже 14, и он — звезда района. Подростки начинают встречаться. Мама Николь работает по ночам, и пустая квартира в их полном распоряжении. Здесь Николь и Кристофер разыгрывают семейные отношения, копируя поведение взрослых, которое они могли наблюдать. Для своего выпускного фильма в Венской киноакадемии режиссер Валеска Гризебах опросила более 250 подростков, пытаясь понять, как они представляют себе любовь и будущую взрослую жизнь. В результате получился очень эмоциональный фильм, снятый в чуткой полудокументальной манере. Фильм представит куратор Михаэль Бауте.