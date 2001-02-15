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Моя звезда, 2001

2001 / Германия / Австрия
6.8 Оцените
15 голосов
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О фильме

Николь 14 лет и она уверена: скоро в ее жизни случится что-то важное. И вот появляется Кристофер. Ему тоже 14, и он — звезда района. Подростки начинают встречаться. Мама Николь работает по ночам, и пустая квартира в их полном распоряжении. Здесь Николь и Кристофер разыгрывают семейные отношения, копируя поведение взрослых, которое они могли наблюдать. Для своего выпускного фильма в Венской киноакадемии режиссер Валеска Гризебах опросила более 250 подростков, пытаясь понять, как они представляют себе любовь и будущую взрослую жизнь. В результате получился очень эмоциональный фильм, снятый в чуткой полудокументальной манере. Фильм представит куратор Михаэль Бауте.

6.8 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 3 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в России 15 февраля 2001
Премьера в мире 15 февраля 2001
Возраст 16+
Режиссер
Валеска Гризебах
В ролях
Николь Глезер
Моника Глезер
Кристофер Шопс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Моя звезда 1 постер
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