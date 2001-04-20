Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Яма
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Яма

Яма

The Hole 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Четыре тинейджера хотели себя испытать, бросив вызов родителям, школе, обыденной жизни, — самим себе. И... провалились сквозь землю, чтобы подвергнуть свой разум, свои чувства (и, конечно, нервы зрителей) шокирующим приключением. Но через 18 дней лишь одна Лиз выползает из этого ада — из жуткого подземелья. Что случилось с остальными участниками странной "вечеринки"?

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2001
Премьера онлайн 20 апреля 2001
Премьера в мире 20 апреля 2001
Дата выхода
20 апреля 2001 Россия 18+
20 апреля 2001 Великобритания
19 сентября 2001 Германия
13 октября 2001 Испания
31 августа 2001 Италия
20 апреля 2001 Казахстан
26 октября 2001 Канада
20 июня 2001 США
29 июня 2001 Турция
20 апреля 2001 Украина
20 июня 2001 Франция
MPAA R
Бюджет 4 158 370 GBP
Сборы в мире $7 819 851
Производство Canal+, Cowboy Films, Granada Film Productions
Другие названия
The Hole, Atrapados, Яма, A gödör, Bunkier, Delik, Diera, En lo profundo, I trypa, Le refuge, O Buraco, O Buraco do Medo, O Buraco do Miedo, Rupa, Skloniste straha, Skyle, Surmanloukku, The hole - En lo profundo, The Hole - Gefangen in der Dunkelheit, Η τρύπα, Ямата, छेद, 穴（2001）, 鬼地方
Режиссер
Ник Хэмм
Ник Хэмм
В ролях
Тора Бёрч
Тора Бёрч
Лоуренс Фокс
Кира Найтли
Кира Найтли
Эмбет Дэвидц
Эмбет Дэвидц
Эмма Гриффитс Мэлин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.2
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
Яма - смотреть в онлайн-кинотеатре

Яма

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Mike Всё для меня, только для меня. Я убил своего лучшего друга, ты заставил меня думать, что я умру, а потом смотрел, как я убиваю своего лучшего друга. Я убил его ради чёртовой коки! Ты позволил Фрэнки умереть! Ты держал её за руку и позволил ей умереть.
