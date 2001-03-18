Дети шпионов, 2001

Два самых крутых шпиона в мире имели одно и тоже секретное задание: уничтожить друг друга. И личная встреча не принесла им ничего хорошего: они поженились и завязили со своим ремеслом.

Неожиданное исчезновение семерых суперагентов, вынуждает наших шпионов снова вернуться в игру, и они сами становятся жертвами маньяна-изобретателя.

И теперь их судьба зависит только от тех двоих, которые сумеют правильно распорядиться сверхсекретными изобретениями: реактивным рюкзаком "Дружище", электрошоковой жвачкой и подводной лодкой-трансформером "Супер Групи"...