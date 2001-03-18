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Spy Kids

Дети шпионов, 2001

2001 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Грегорио и Ингрид – лучшие секретные агенты мира. Мастера маскировки, они могут останавливать войны еще до их начала. Работая на разные страны, они решают устранить своего самого опасного врага – друг друга, но вместо этого влюбляются и отправляются на самую опасную миссию, с которой они когда-либо сталкивались: создать семью. Девять лет спустя, променяв приключения на родительство, Кортесы возвращаются к шпионажу, когда их бывшие коллеги начинают исчезать. Когда герои тоже исчезают, только два человека в мире могут их спасти… и это их дети.

  • Карла Гуджино не хотела принимать роль Ингрид, так как чувствовала себя слишком молодой, в возрасте 29 лет, чтобы иметь 8-летнего сына и 12-летнюю дочь. Режиссер Роберт Родригес сказал ей, что его собственная мать родила его и всех его братьев к тому времени, когда ей исполнилось тридцать, и они были примерно того же возраста, что и дети в фильме. Тогда Гуджино успокоилась и в конечном итоге приняла роль.
  • Последний фильм Роберта Родригеса, снятый на пленку. Пост-продакшн проводился на ранчо Скайуокер Джорджа Лукаса, где он познакомил Родригеса с созданием цифровых фильмов высокой четкости.
  • Организация супершпионов, ОСС, сокращается так же, как Управление стратегических служб, предшественник современного ЦРУ времен Второй мировой войны.

Два самых крутых шпиона в мире имели одно и тоже секретное задание: уничтожить друг друга. И личная встреча не принесла им ничего хорошего: они поженились и завязили со своим ремеслом.

Неожиданное исчезновение семерых суперагентов, вынуждает наших шпионов снова вернуться в игру, и они сами становятся жертвами маньяна-изобретателя.

И теперь их судьба зависит только от тех двоих, которые сумеют правильно распорядиться сверхсекретными изобретениями: реактивным рюкзаком "Дружище", электрошоковой жвачкой и подводной лодкой-трансформером "Супер Групи"...

7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 14 июня 2001
Премьера онлайн 16 сентября 2013
Премьера в мире 18 марта 2001
Возраст 6+
Режиссер
Роберт Родригес
Роберт Родригес
В ролях
Роберт Патрик
Роберт Патрик
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Карла Гуджино
Карла Гуджино
Алекса ПенаВега
Алекса ПенаВега
Дэрил Сабара
Все актеры и съемочная группа
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Дети шпионов
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