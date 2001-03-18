Дети шпионов, 2001

Грегорио и Ингрид – лучшие секретные агенты мира. Мастера маскировки, они могут останавливать войны еще до их начала. Работая на разные страны, они решают устранить своего самого опасного врага – друг друга, но вместо этого влюбляются и отправляются на самую опасную миссию, с которой они когда-либо сталкивались: создать семью. Девять лет спустя, променяв приключения на родительство, Кортесы возвращаются к шпионажу, когда их бывшие коллеги начинают исчезать. Когда герои тоже исчезают, только два человека в мире могут их спасти… и это их дети.
Два самых крутых шпиона в мире имели одно и тоже секретное задание: уничтожить друг друга. И личная встреча не принесла им ничего хорошего: они поженились и завязили со своим ремеслом.
Неожиданное исчезновение семерых суперагентов, вынуждает наших шпионов снова вернуться в игру, и они сами становятся жертвами маньяна-изобретателя.
И теперь их судьба зависит только от тех двоих, которые сумеют правильно распорядиться сверхсекретными изобретениями: реактивным рюкзаком "Дружище", электрошоковой жвачкой и подводной лодкой-трансформером "Супер Групи"...