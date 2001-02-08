Болото, 2001

Гипнотический фильм-наблюдение за жизнью некогда богатой, а ныне распадающейся аргентинской семьи, погрязшей в лицемерии и рутине. Дебют Лукресии Мартель, классика современного кино и новой аргентинской волны. La Ciénaga — так по-испански звучит название фильма и таково имя города в родной для Лукреcии Мартель аргентинской провинции. Жители этого заколдованного места не способны на самостоятельность и самокритику, а потому варятся в бульоне из сплетен, взаимных обид и невыясненных отношений. Самое интересное в дебюте Мартель — уникальный почерк сложившегося мастера и редкая способность видеть и показывать самое важное, не скатываясь в клише.