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Болото
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La Ciénaga

Болото, 2001

2001 / Аргентина / Испания / Франция / Япония
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15 голосов
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О фильме

Гипнотический фильм-наблюдение за жизнью некогда богатой, а ныне распадающейся аргентинской семьи, погрязшей в лицемерии и рутине. Дебют Лукресии Мартель, классика современного кино и новой аргентинской волны. La Ciénaga — так по-испански звучит название фильма и таково имя города в родной для Лукреcии Мартель аргентинской провинции. Жители этого заколдованного места не способны на самостоятельность и самокритику, а потому варятся в бульоне из сплетен, взаимных обид и невыясненных отношений. Самое интересное в дебюте Мартель — уникальный почерк сложившегося мастера и редкая способность видеть и показывать самое важное, не скатываясь в клише.

7.1 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в России 20 августа 2001
Премьера в мире 8 февраля 2001
Возраст 18+
Режиссер
Лукресия Мартель
В ролях
Мерседес Моран
Мерседес Моран
Грасиэла Борхес
Грасиэла Борхес
Мартин Аджемян
Леонора Балькарсе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Болото 1 постер
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