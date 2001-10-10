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Человеческое тело
The Human Body
Человеческое тело, 2001
2001 / Великобритания
6.8
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
короткометражный
документальный
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о выходе в прокат
6.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
40 минут
Год выпуска
2001
Премьера в России
10 октября 2001
Премьера в мире
10 октября 2001
Возраст
12+
Прокатчик
Киносфера
Режиссер
Питер Джорджи
В ролях
Роберт Уинстон
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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