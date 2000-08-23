Большой Куш, 2000

Четырехпалый Френки должен был переправить краденный алмаз из Англии а США своему боссу Эви. Но вместо этого герой попадает в эпицентр больших неприятностей. Сделав ставку на подпольном боксерском поединке, Фрэнки попадает в круговорот весьма нежелательных событий.

Вокруг героя и его груза разворачивается сложная интрига с участием множества колоритных персонажей лондонского дна — русского гангстера, троих незадачливых грабителей, хитрого боксера и угрюмого громилы грозного мафиози. Каждый норовит в одиночку сорвать Большой Куш. А кончается все неожиданным и остроумным финалом.