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Большой Куш, 2000

2000 / Великобритания / США
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Культовая криминальная комедия Гая Ричи начинается с ограбления ювелирной конторы в Антверпене. Один из грабителей по кличке Четырехпалый Фрэнки берется доставить украденный бриллиант в 86 карат своему боссу в Нью-Йорк транзитом через Лондон. Однако в английской столице героя уже поджидает целая свора гангстеров, пронюхавших о ценном грузе.

  • Изначально на роль Кирпича создатели приглашали Шона Коннери, а затем – Дэйва Кортни.
  • Когда Брэд Питт узнал, что ему предстоит сыграть боксера, актер был озадачен. Он только что закончил съемки в “Бойцовском клубе” и не был расположен играть похожего на Тайлера Дердена персонажа. Тем не менее, Питт все же согласился на роль, поскольку являлся давним поклонником фильма “Карты, деньги и два ствола” и давно хотел поработать с Гаем Ричи.
  • Роль Микки “Цыгана” О’Нила была разработана специально для Брэда Питта, поскольку тот не смог сымитировать лондонский акцент.
  • Эд, исполнивший роль Тайрона, на самом деле изначально появился на съемочной площадке Ричи в поисках работы охранника.
  • Комичные ситуации, в которых оказываются Сол, Винсент и Тайрон, основаны на случаях из документальных телепередач, рассказывающих о самых нелепых преступлениях.

Четырехпалый Френки должен был переправить краденный алмаз из Англии а США своему боссу Эви. Но вместо этого герой попадает в эпицентр больших неприятностей. Сделав ставку на подпольном боксерском поединке, Фрэнки попадает в круговорот весьма нежелательных событий.

Вокруг героя и его груза разворачивается сложная интрига с участием множества колоритных персонажей лондонского дна — русского гангстера, троих незадачливых грабителей, хитрого боксера и угрюмого громилы грозного мафиози. Каждый норовит в одиночку сорвать Большой Куш. А кончается все неожиданным и остроумным финалом.

7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в России 10 мая 2001
Премьера онлайн 15 декабря 2021
Премьера в мире 23 августа 2000
Возраст 16+
Режиссер
Гай Ричи
Гай Ричи
В ролях
Брэд Питт
Брэд Питт
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Винни Джонс
Винни Джонс
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Джейсон Флеминг
Джейсон Флеминг
Все актеры и съемочная группа
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Большой Куш
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