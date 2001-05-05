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The Order

Тайна ордена, 2001

2001 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме

Неутомимый искатель приключений Руди Кафмайер, промышляющий добычей уникальных произведений искусства и редкостных диковин для богатых коллекционеров, отправляется в Израиль на поиски своего пропавшего отца, составлявшего летопись древней таинственной секты «Орден».

В Иерусалиме за авантюристом со скандальной репутацией сразу начинают охотиться наёмные убийцы и полиция во главе с отважной Далией Барр, которая не раз спасет Руди жизнь во время головокружительных погонь и бешеных перестрелок на узких улочках древнего города, прежде чем ему удастся разоблачить глобальный заговор безумного главаря «Ордена», стремящегося начать новую Священную войну и установить на Земле власть крови и террора.

 

4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 5 мая 2001
Возраст 16+
Режиссер
Шелдон Леттич
В ролях
Жан-Клод Ван Дамм
Жан-Клод Ван Дамм
Чарлтон Хестон
Брайан Томпсон
Бен Кросс
Бен Кросс
Вернон Добчефф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тайна ордена 3 постера
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Тайна ордена
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