Ямакаси, новые самураи, 2000

Ловкая и отважная семерка называет себя Ямакаси, что на африканском означает "сильные духом". Мастера паркура пользуются невероятной популярностью среди подростков, считающих парней героями. Но однажды это увлечение приносит несчастье в одну простую и бедную семью. Маленький мальчик Джамаль, пытаясь повторить подвиги своих кумиров, падает с дерева и попадает в больницу с тяжелым диагнозом. Чтобы он выжил, необходима срочная пересадка и новое сердце, которое стоит баснословных денег. Власти и больница отказывают в помощи безутешной матери, которая не может найти себе места. Ямакаси собираются вместе, чтобы совершить семь ограблений, с целью раздобыть необходимую сумму на лечение мальчугана.