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Ямакаси, новые самураи Ямакаси, новые самураи
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Yamakasi, les samourais des temps modernes

Ямакаси, новые самураи, 2000

2000 / Франция
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Ловкая и отважная семерка называет себя Ямакаси, что на африканском означает "сильные духом". Мастера паркура пользуются невероятной популярностью среди подростков, считающих парней героями. Но однажды это увлечение приносит несчастье в одну простую и бедную семью. Маленький мальчик Джамаль, пытаясь повторить подвиги своих кумиров, падает с дерева и попадает в больницу с тяжелым диагнозом. Чтобы он выжил, необходима срочная пересадка и новое сердце, которое стоит баснословных денег. Власти и больница отказывают в помощи безутешной матери, которая не может найти себе места. Ямакаси собираются вместе, чтобы совершить семь ограблений, с целью раздобыть необходимую сумму на лечение мальчугана.

6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2000
Возраст 16+
Режиссер
Ариэль Зейтун
В ролях
Шау Белль Дин
Уильямс Белль
Малик Диуф
Янн Хнаутра
Гилен Н'
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ямакаси, новые самураи 2 постера
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Ямакаси, новые самураи
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Кадры из фильма Все кадры
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