Стеклянный дом, 2001

Когда родители Руби и ее младшего брата Ретта, Грейс и Дэйв Бейкер, погибают в автокатастрофе, их лучшие друзья, Эрин и Терри Гласс, становятся опекунами их детей. Руби и Ретту сулят море удовольствий и роскоши, для этого им всего лишь нужно переехать в дом Глассов в Малибу. Но правда не всегда отчетливо видна сквозь Стеклянный Дом. Вскоре Руби начинает подозревать, что Эрин и Терри — не такие уж идеальные опекуны, как кажется на первый взгляд. Вопрос лишь в том, имеют ли ее подозрения под собой какие-либо основания, или же это всего лишь иллюзии непокорного подростка с богатым воображением?