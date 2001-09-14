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Стеклянный дом Стеклянный дом
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The Glass House

Стеклянный дом, 2001

2001 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Когда родители Руби и ее младшего брата Ретта, Грейс и Дэйв Бейкер, погибают в автокатастрофе, их лучшие друзья, Эрин и Терри Гласс, становятся опекунами их детей. Руби и Ретту сулят море удовольствий и роскоши, для этого им всего лишь нужно переехать в дом Глассов в Малибу. Но правда не всегда отчетливо видна сквозь Стеклянный Дом. Вскоре Руби начинает подозревать, что Эрин и Терри — не такие уж идеальные опекуны, как кажется на первый взгляд. Вопрос лишь в том, имеют ли ее подозрения под собой какие-либо основания, или же это всего лишь иллюзии непокорного подростка с богатым воображением?

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 26 октября 2001
Премьера онлайн 2 июля 2002
Премьера в мире 14 сентября 2001
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $30 000 000
Режиссер
Дэниэл Сэкхейм
В ролях
Лили Собески
Лили Собески
Дайан Лэйн
Дайан Лэйн
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Брюс Дерн
Брюс Дерн
Рита Уилсон
Рита Уилсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Стеклянный дом 2 постера
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